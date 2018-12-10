КОС рассмотрел апелляцию и оставил в силе неизмененным постановление Каунасского участкового суда от 4 октября. Государственная служба по правам ребенка и усыновлению напоминает, что детей вернули родителям.
Родители охотно сотрудничали как со специалистами по правам детей, так и с социальными работниками.
Такое решение было принято с учетом того, что родители очень хотели вернуть детей и делали все необходимое для этого,меняли устоявшуюся методику воспитания детей.
24 октября 2018 года на заседании комиссии по вопросу этой семьи детей решили вернуть отцу Гинтарасу Кручинскасу (...), ему параллельно предложили контроль и помощь.
Эгле Кручинскене живет с детьми, общается с ними. Семье оказывают интенсивную социальную помощь.
DELFI напоминают, что расследование по делу Кручинскене было завершено 13 ноября. В отношении отца расследование было прекращено, а матери придется ответить за нарушение общественного порядка.
Напомним, что вся Литва следила за историей Кручинскасов, у которых забрали двоих детей и передали их опекунам за то, что мать во время прогулки шлепнула 2-летнего сына по попе и ударила по рукам. Полицию вызвали прохожие. Детей родителям вернули почти через месяц.
Читать далее: https://ru.delfi.lt/news/live/kaunasskaya-semya-prishla-v-uzhas-posle-posescheniya-psihologa.d?id=79643105
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