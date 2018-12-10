Каунасский окружной суд (КОС) подтвердил, что детям Кручинскасов угрожала опасность, поэтому их на законных основаниях забрали у родителей, сказано в пресс-релизе Государственной службы по правам ребенка и усыновлению.
Eglė ir Gintaras Kručinskai
© DELFI / Rafael Achmedov

КОС рассмотрел апелляцию и оставил в силе неизмененным постановление Каунасского участкового суда от 4 октября. Государственная служба по правам ребенка и усыновлению напоминает, что детей вернули родителям.

Родители охотно сотрудничали как со специалистами по правам детей, так и с социальными работниками.

Такое решение было принято с учетом того, что родители очень хотели вернуть детей и делали все необходимое для этого,меняли устоявшуюся методику воспитания детей.

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24 октября 2018 года на заседании комиссии по вопросу этой семьи детей решили вернуть отцу Гинтарасу Кручинскасу (...), ему параллельно предложили контроль и помощь.

Эгле Кручинскене живет с детьми, общается с ними. Семье оказывают интенсивную социальную помощь.

DELFI напоминают, что расследование по делу Кручинскене было завершено 13 ноября. В отношении отца расследование было прекращено, а матери придется ответить за нарушение общественного порядка.

Напомним, что вся Литва следила за историей Кручинскасов, у которых забрали двоих детей и передали их опекунам за то, что мать во время прогулки шлепнула 2-летнего сына по попе и ударила по рукам. Полицию вызвали прохожие. Детей родителям вернули почти через месяц.

Читать далее: https://ru.delfi.lt/news/live/kaunasskaya-semya-prishla-v-uzhas-posle-posescheniya-psihologa.d?id=79643105

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