Как информировала BNS представитель Каунасского окружного суда Милда Бучните, компания Kauno kranai просит отсудить у Kayi Insaat, действующей через филиал в Литве KAYI Construction, 41,1 тыс. евро долга, пеню и годовые.
Kauno kranai также просила арестовать имущество турецкой компании, а в случае его отсутствия – денежные средства. Суд в среду удовлетворил эту просьбу. Суд счел, что требование не является необоснованным, кроме того, принял во внимание то, что сумма иска велика и число трудоустроенных KAYI Construction людей становится меньше.
Это решение в течение недели можно обжаловать в Апелляционном суде.
Каунасский муниципалитет в январе сообщил о расторжении договора о реконструкции стадиона с турецкой компанией, это было мотивировано невыполнением обязательств. Самоуправление тогда сообщило, что получило адресованные туркам претензии кредиторов относительно того, что компания не рассчиталась за строительные материалы, проектирование и другие услуги.
Турецкая компания обжаловала в суде решение о расторжении договора.
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