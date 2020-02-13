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Суд арестовал имущество строившей стадион в Каунасе турецкой компании Kayi Insaat на 41,5 тыс. евро. Суд рассматривает иск компании Kauno kranai к туркам, которые остались должны каунасскому предприятию.
Kauno stadioną statantys turkai pradėjo bado streiką dėl nesumokėtų algų
Kauno stadioną statantys turkai pradėjo bado streiką dėl nesumokėtų algų
© Kas vyksta Kaune / Rokas Tenys

Как информировала BNS представитель Каунасского окружного суда Милда Бучните, компания Kauno kranai просит отсудить у Kayi Insaat, действующей через филиал в Литве KAYI Construction, 41,1 тыс. евро долга, пеню и годовые.

Kauno kranai также просила арестовать имущество турецкой компании, а в случае его отсутствия – денежные средства. Суд в среду удовлетворил эту просьбу. Суд счел, что требование не является необоснованным, кроме того, принял во внимание то, что сумма иска велика и число трудоустроенных KAYI Construction людей становится меньше.

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Это решение в течение недели можно обжаловать в Апелляционном суде.

Каунасский муниципалитет в январе сообщил о расторжении договора о реконструкции стадиона с турецкой компанией, это было мотивировано невыполнением обязательств. Самоуправление тогда сообщило, что получило адресованные туркам претензии кредиторов относительно того, что компания не рассчиталась за строительные материалы, проектирование и другие услуги.

Турецкая компания обжаловала в суде решение о расторжении договора.

ru.DELFI.lt
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