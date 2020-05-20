Субсидии на фоне смягчения карантина: сколько будет платить государство, а сколько работодатель?

"Эти субсидии особенно актуальны для работодателей, которые в карантин не работали, а сейчас понемногу запускают свою деятельность. Даже на фоне смягчения карантина, положение в течение некоторого времени будет непростым, производство, услуги и другие сферы экономики восстанавливаются постепенно. Помощь государства направлена на то, чтобы помочь работодателям удержать работников на рынке", - сказал министр социальной защиты и труда Линас Кукурайтис.

Соцмин предоставляет информацию о том, что надо знать о порядке выплаты субсидий.

Есть три категории работодателей, которые могут претендовать на субсидии.

ОБЪЯВЛЕННЫЙ ПРОСТОЙ. Их получают работодатели, которые объявили о простое и не стали увольнять работников. В этом случае субсидии могут платить и после завершения карантина.

ТРУДОУСТРАИВАЮТ ЛЮДЕЙ, ЗА КОТОРЫХ ПЛАТЯТ СУБСИДИИ. Например, инвалидов, людей старшего возраста, молодежь, долгосрочных безработных и т.д. Субсидии платят за новых работников. Их могут платить и после окончания карантина.

ПОСТРАДАЛИ ОТ COVID-19. Попали в составленный Государственной налоговой инспекцией список пострадавших от COVID-19. Платят с момента вступления закона в силу (15 мая) и после окончания карантина.

Размер субсидий составляет 100% в 1-2 месяц, 50% - 2-3 месяц, 30% - 3-4 месяц, но не больше 607 евро "на бумаге".

Если компания включена в список, утвержденный министрами социальной защиты и труда и экономики, куда вносят компании, ориентированные на прогрессивные технологии, социальный диалог и т.д., то выплаты могут составлять максимум 1214 евро "на бумаге", в 1-2 месяц - 70%, 3-4 – 50%, 5-6 – 30%.

Если компания будет принимать работников на ограниченный срок или на сезонные работы, то субсидию не больше 303,5 евро "на бумаге" будут платить не дольше 4 месяцев.

Работодатели, получающие субсидии, обязаны в течение 3 месяцев удержать не меньше 50% работников, за которых получали помощь.

Если работодатель это условие не выполняет, то работодатель 12 месяцев не сможет участвовать в трудоустройстве работников за счет субсидий и в других проектах.