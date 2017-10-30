"Спасибо Сталину, Снечкусу и Советской власти, а кому не нравится быть с Россией - вон на ... (нецензурное выражение - BNS ) из Литвы, чемодан-вокзал, Америка", - такой его комментарий под статьей в 2016 году был опубликован на интернет-портале.
Судья Робертас Райнис постановил, что за эти слова Ю. Субботин наказывается ограничением свободы сроком на один год и два месяца. Осужденный должен будет находиться дома с 22 часов до 5 утра. Мотивов такого наказания суд на заседании не озвучил.
Приговор не является окончательным, он может быть обжалован в Вильнюсском окружном суде.
"Конечно, будут обжаловать. Не я писал, от моего имени не первый раз пишут", - сказал BNS Ю. Субботин.
Он признан виновным по статье Уголовного кодекса, которая предусматривает ответственность за публичное одобрение международных преступлений, преступлений нацистского и советского режимов перед Литовской Республикой или ее жителями, их отрицание или грубое принижение.
За такое преступление грозит штраф или ограничение свободы, либо арест, либо лишение свободы до двух лет.
Ю. Субботин ранее регистрировался участником политической кампании на пост президента страны.
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