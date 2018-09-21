DELFI интересовался, как обстоят у студентов дела с поиском жилья.

Лигита рассказала DELFI, что выбирала подходящее жилье долго – все лето. А поскольку жила до этого с тремя подругами в двухкомнатной квартире, искали приемлемый для всех вариант.

"Идеальный вариант для всех найти не удалось, поэтому одной пришлось снимать квартиру в другом конце города. Мы втроем учимся в Балтупяй, поэтому сняли двухкомнатную квартиру в Фабийонишкес за 230 евро, плюс коммунальные услуги. Наверное, самое сложно найти жилье новичкам первокурсникам за хорошую цену. Было непросто найти ухоженную квартиру за двести евро. А к концу лета цены поднимаются", – рассказала студентка.

А студентка Ивета нашла подходящий вариант всего за 10 дней. Она искала однокомнатную квартиру рядом с коллегией.

"Мы сами не из Вильнюса. Наша цель была - найти несколько вариантов, чтобы не ездить зря. Мы позвонили хозяевам, они оказались сами не из Вильнюса, подождали нас. Квартира в Балтупяй, на ул. Атейтес – 15 минут пешком до коллегии. Мы платим за аренду 210 евро. Она небольшая, но места достаточно – у нас есть кухня, ванная и уборная, несмотря на то, что сам дом - общежитие. Хозяева попались хорошие. Мы встречаемся с ними раз в год, переписываемся по электронной почте", – сказала Ивета.

По словам Чулады, студенты за роскошным жильем не гоняются. Для них главное удобное месторасположение и подходящая цена.

"Два критерия: первое - цена, второе – расстояние до вуза. Что касается Вильнюса, то те, кто учится на Саулетякисе снимает жилье на Антакальнисе и Жирмунай, те, кто в Старом городе - в Науяместисе, Ужуписе, Шнипишкес, если находят подходящий вариант. Арендуют и в Фабийонишкес, Пашилайчай. Смотрят, чтобы было ближе или удобное сообщение, без пересадок".

По его словам, планировку учитывают, если арендуют несколько человек, поэтому квартиры, где кухня объединена с гостиной студентов не привлекают.

"В данном случае большей популярностью пользуются старые квартиры - там и цена и планировка приемлемые. Стандартная цена аренды, на которую согласны студенты - 200-300 евро на человека", – сказал Чулада.

Однако специалист не согласен с тем, что цены в начале сентября в Вильнюсе поднимаются из-за студентов. Чулада заметил, что цены отличаются сезонностью, поэтому они немного увеличиваются с августа по октябрь, поскольку увеличивается спрос на аренду, люди съезжаются из других городов после отпусков и на работу в столицу. А в январе-феврале, цены немного снижаются. На это влияют цены за отопление.

По словам Чулады, есть люди, которые отказываются сдавать жилье студентам.

"Нет дыма без огня, такая репутация сложилась не на пустом месте. Особенно если арендует несколько человек, у кого-то изменились планы, уехал за границу. Есть всякие нюансы, поэтому студентов не считают надежными арендаторами. Проще, когда вмешиваются родители, дают гарантию, оплачивают счета, чтобы не было недоразумений", – сказал эксперт.

Самая большая ошибка, которую допускают студенты, по словам Чулады - аренда без указания конкретного срока – полгода, год, несколько месяцев и т.д. Такая неопределенность не нравится хозяевам жилья, им нужно знать точные даты. Кроме того, люди не любят сдавать жилье нескольким арендаторам.