Оборванные, осыпавшиеся стены, вздыбленное половое покрытие, запах плесени – в такую комнату после лекций в вузе возвращается Повилас.

Он живет в студенческом общежитии в Вильнюсе, в Балтупяй, уже третий год. Самая большая проблема, по его мнению - в комнатах давно не делали ремонт. Из-за плесени в комнате воняет. Зимой в помещениях холодно, поэтому нужно отапливаться дополнительно – и это даже после реновации здания.

Studentų kambariai bendrabučiuose © Asmeninis albumas

Он живет в трехместной комнате и недоволен своими соседями. По словам Повиласа, в том, что царит беспорядок, виноваты сами студенты.

"Мебель в общежитии плохого качества, поэтому чтобы жить нормально, надо покупать свою. Студенты не убирают за собой, поэтому приходится жить как на свалке", – заметил собеседник.

Несмотря на такие недостатки общежития, Повилас на квартиру не уходит, поскольку стоит такое жилье недорого.

Артурас, который живет на Саулетякисе, разделяет комнату с другим студентом. На жизнь он не жалуется: молодые люди убирают в комнате по графику.

"Жить в общежитии возможно и интересно. Мы в трехместной комнате живем вдвоем. Комната у нас хорошая: есть обои, хороший пол и потолок. Убираем мы в комнате по графику", – сказал студент.

Studentų kambariai bendrabučiuose © Asmeninis albumas

Миколас сказал, что ему жить в общежитии удобно, поскольку общие помещения там убирают, все проблемы решают.

"Мне нравится, что в общежитии регулярно убирают в коридорах, кухнях. Если случаются поломки, персонал на них реагирует. Минус в том, что в комнате нерегулярно делают ремонт", – сказал студент.

В последнее время принадлежащие университетам общежития интенсивно реновируют, но все перемены касаются внешних характеристик зданий – сами комнаты остаются в прежнем состоянии. Пресс-секретарь Вильнюсского университета Живиле Каминскене сказала, что 5 лет назад общежития реновировали, их утеплили, привели в порядок окружение.

"Что касается основных ожиданий студентов, связанных с более удобными условиями жизни, то они связаны с оборудованием индивидуальных душевых и туалетов в комнатах. Здания построены в советское время и ориентированы на общие удобства, поэтому что-то существенно изменить сложно. Поэтому сейчас взят курс на обеспечения безопасности в нынешних зданиях, привлекательное соотношение цены и качества и ориентацию на строительство новых общежитий", – сказала Каминскене.

Однако этим летом перемены ждут и комнаты студентов – свободные комнаты ремонтируют.

"Летом интенсивно идет ремонт освободившихся комнат. Их готовят для первокурсников, красят стены, потолок, меняют покрытие на полу, обновляют или меняют шкафы. В этом году оборудуют дополнительные комнаты для студентов, у которых проблемы с опорно-двигательным аппаратом, для них приспособят туалеты и душевые. А общие помещения – туалеты, души, кухни – по плану обновляют круглый год", – сказала Каминскене.

Bendro naudojimo patalpos bendrabučiuose © Asmeninis albumas

Пресс-секретарь каунасского технологического университета Мантас Лапинскас сказал, что в общежитиях живут 1700 студентов, но не у всех условия одинаково хорошие. Хорошие условия в реновированных общежитиях, где недавно сделали ремонт.

"Очевидно, что плохие оценки чаще касаются условий в нереновированных общежитиях. Университет выделяет на ремонт общежитий, сколько может, но основная проблема – нехватка средств. Реальность такова, что для обновления всех общежитий нужна помощь министерства или правительства. Эта тема болезненная для всех – такие проблемы есть почти у каждого университета", – заметил Лапинскас.

"В этом году в общежитиях КТУ поменяли 900 кроватей, стульев, столов, в части общежитий обновили кухонную мебель и оборудование, в одном общежитии обновили систему вентиляции", – продолжил он.