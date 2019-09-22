Вместо любви – потерянные деньги и разные личные вещи. Молодому человеку пришлось объясняться не только с полицией, но и девушкой, вещи которой прикарманила проститутка.

Сейчас молодой человек не склонен вспоминать это "приключение" – после него ему пришлось покинуть арендуемую квартиру. Когда дело передали в суд, студент сознательно игнорировал все усилия работников суда связаться с ним – не брал извещения на почте, не игнорировал на высланное эл. письмо, его телефон всегда был выключен.

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Поскольку пострадавший в суд так и не явился, судья решила, что исход дела его не интересует и иск о возмещении ущерба не рассматривала, оставив за пострадавшим право подать иск в гражданском порядке.

Однако неявка в суд пострадавшего не спало обвиняемую 32-летнюю мать троих детей Аллу Наумову, которая уже была 14 раз судима.

Судья Лилия Тарчевская назначила ей наказание в виде лишения свободы на 10 месяцев. Женщину арестовали в суде и отправили в Паневежскую колонию.

Во время следствия пострадавший рассказал полиции, что ночью после веселья в Старом городе он шел домой, когда на ул. Соду познакомился с девушкой.

"Мы познакомились, потом она предложила продолжить знакомство у меня дома, – рассказал он. – Я согласился, вызвал такси и мы поехали. Дома я открыл бутылку виски. Все произошло так быстро, что я ничего не помню – я быстро опьянел и уснул".

Когда он проснулся, девушки не было. Она ушла не с пустыми руками - вынесла два компьютера и модем, банковскую карту, кошелек с 15 евро, косметику, украшения. В тот день девушка студента навещала своих родителей в другом городе.

Если бы не вещи подруги, молодой человек, скорее всего, даже не обращался бы в полицию – ущерб был небольшим, но он не знал как оправдаться перед девушкой. Он не осмелился даже сказать ей правду – солгал, сказав, что квартиру обокрали, потому что он не закрыл дверь на ночь.

Версия Наумовой была иной. Пострадавший опознал ее по фотографиям в полицейском архиве.

Свою вину она признала лишь отчасти – она сказала, что студент согласился заплатить ей за услуги.

"Когда мы ехали домой, он снял в банкомате 20 евро и дал из мне, – сказала Наумова. – Мы пили, потом он на такси снова ездил в банкомат, где снова снял деньги и дал мне еще 20 евро. Мы дальше выпивали, он просил меня остаться дольше, но я сказала, что придется тогда еще заплатить. Тогда мы снова вызвали такси, я сказала, что мне надо 40-60 евро, но он вернулся без денег, сказал, что больше нет. Я согласилась ненадолго вернуться к нему в квартиру. Мы выпили, и он заснул.

Тогда я взяла из шкафа серый чемоданчик с косметикой и украшениями и компьютеры и поехала домой".

Она уверяет, что держала вещи у себя дома, а потом, когда ее задержали, все вернула. Девушка пострадавшего сказала, что Наумова вернула не все вещи. Но она не хотела иметь ничего общего с этим делом и от претензий отказалась. Девушка заметила, что из ее компьютера стерли все данные, видно, планировали его продать. Компьютер студента уже был продан, его следователи нашли и вернули пострадавшему.

Суд признал вину Наумовой, указав, что женщина много лет принимает наркотики и занимается проституцией. Много раз она была судима за кражи вещей.

В суде сейчас проходит слушание еще по одному делу - Наумову обвиняют в краже вещей у 58-летнего британского продюсера.

Это не единственный клиент-иностранец, пострадавший от рук этой известной вильнюсской путаны.