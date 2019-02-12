ВРИО директора Клайпедского университета Артурас Раздабаускас назвал точную сумму иска – 4800 евро.

"Студент пишет дипломную работу и таким образом подтверждает, что он учился и получает диплом, – сказала ВРИО проректора Лета Дромантене. – Он все это подтвердил и тут вспомнил, что неплохо было бы забрать уплаченные за учебу деньги".

Студент пожаловался на качество обучения, якобы не было материалов для учебы, было мало контрольных работ, несерьезные экзамены, преподаватели плохо говорили или вообще не говорили по-английски. Правда, за два года учебы никаких жалоб от этого студента не поступало, он только просил разрешить ему то раньше, то позже сдавать экзамены, обещая учиться самостоятельно.

"Я предлагаю сначала проверить его уровень владения английским, – сказал декан Римантас Бальсис. – С нашими преподавателями все ясно. Те, кто работает с иностранцами, должны владеть английским на уровень B2".

Бальсис заметил, что не все студенты-иностранцы хорошо владеют английским: "Они иногда знают какой-то английский. Им кажется, что это тот, на котором говорит весь цивилизованный мир, но чаще это бывает английский конкретной деревни. Не секрет, что сейчас есть много вариантов английского".

Не все студенты жалуются на качество обучения – некоторые иностранцы хвалят. "Преподаватели здесь многое передают на практике, – сказал студент из Турции. – В детали не слишком вдаются". Али изучает процессы управления нефтяными технологиями.

"Трудно сравнивать с обучением где-то еще, – сказал Хавьер из Испании. – Факультет небольшой, все иначе. Но все хорошо, мне нравится".

Хавьер заверил, что в Клайпедском университете и преподаватели и студенты говорят по-английски: "Я сам английским в совершенстве не владею, это не родной язык. То же самое и с преподавателями. Непросто, когда язык неродной".

В Клайпедском университете учится 200 студентов-иностранцев. Половина - из Индии, Пакистана. Иностранцы в Клайпеде учатся уже 10 лет, сообщает TV3 žinios, однако подобная ситуация наблюдается в первый раз. Правда, самого студента, который подал на университет в суд, в Литве сейчас нет, поскольку истек срок действия его визы.

ВРИО проректора Дромантене сказала, что в Литве такое произошло в первый раз, а за границей подобное случается: "Есть немало таких примеров, и это, к сожалению, студенты третьих стран".

Журналисты TV3 žinios предполагают, что гражданин Индии скорее всего хочет получить бесплатную визу и вернуться в Литву, и дело именно в этом, а не в качестве обучения.

"Можно предположить, что его основная цель – чтобы суда не было, пока он не приедет в Литву", – сказала адвокат Елена Ермолаева. Диплом он получил в июне 2018 года, но до конца визы жил в общежитии в Клайпеде.

В Литве такой иск - беспрецедентный случай, однако бывали случаи, когда в суд обращались из-за результата экзаменов. 4 года назад в суд обратился выпускник школы.

Один выпускник вильнюсской школы просил суд отменить отметку за государственный экзамен по литовскому языку и литературе. Он не сдал экзамен, набрал всего 20 баллов. Он просил пересмотреть его отметку и учесть, сколько времени было дано на подготовку к новой системе сдачи экзамена.

Он уверял, что за два года невозможно хорошо подготовиться к такому сложному экзамену, поскольку у учеников школ нацменьшинств было меньше уроков по литовскому языку и учились они по другой методологии.

"Юридическое положение этого юноши и других выпускников школ нацменьшинств было неравным с юридическим положением выпускников литовских школ. Когда экзамен уравняли для всех, ученикам школ нацменьшинств не предоставили достаточно длинный переходный период на подготовку, был нарушен принцип равновесия интересов и равных возможностей, поскольку за два года ученики школ нацменьшинств не могли выучить государственный язык на таком же уровне, как ученики литовских школ за 12 лет. Значит был поднят обоснованный вопрос, мог ли истец всего за два года получить необходимые знания и сдать экзамен по ужесточенным требованиям. Мы считаем, что нет", – сказал адвокат истца Модестас Срюбас.