Студент о коронавирусе: не было ни кашля, ни температуры

"Меня держат в Клайпедской университетской больнице. Пишу "держат", поскольку хочу опровергнуть информацию о том, будто меня лечат, никакое лечение мне не назначено. Я чувствую себя абсолютно здоровым, нет никаких симптомов, врача я видел только в первый день, когда у меня взяли анализы. Больше врач не приходил", - писал студент.

Он был удивлен, что врачи знают о его состоянии и оценивают его как удовлетворительное.

"Хочу поделиться реальной информацией, как можно заразиться коронавирусом.

7 марта, суббота - у меня должен был быть выходной на работе, но меня вызвали на работу. 9 марта, понедельник - я летел в Литву, никаких симптомов не было. 10 марта - после посещения аквапарка я вернулся и почувствовал першение в горле, но пошел спать.

11 марта - почувствовал, что болят глаза, я потею. Температура - 38.00 градусов. Я выпил Teraflu. Потом температура упала и весь день была 37.1-37.3. или не было.

12 марта - почитав информацию, я обратился в местную поликлинику. Там выяснили, что симптомов коронавируса у меня нет, но сказали, что может быть вирусная простуда. Семейный врач больше ничего не сказала, поскольку Дания не была в списке опасных стран. Назначили чаечки, отдых.

13 марта лечусь дома.

14 марта я все же решил, что надо провериться на коронавирус. Позвонил по номеру 1808, меня выслушали и сказали - никаких характерных симптомов нет. Оставаться дома на карантине", - писал студент. После этого он узнал, что коллега по бару, где он работал в Дании, заболел коронавируса. Тогда снова позвонил и сообщил эту информацию. После этого за юношей приехала скорая и увезла его в больницу.

Он писал, что взял с собой, что успел.

"В скорой было очень холодно. Я взял с собой, что успел. Это было очень важно! Около больницы еще 30 минут надо было стоять на улице. Такое ощущение, что вирус был неожиданным для больницы, а у скорой нет телефона, чтобы предупредить врачей приемного отделения", -писал студент.

Он писал, что находится в палате, где даже не может заварить себе чай.

Студент пишет, что у него симптомы коронавируса нетипичные.

"Я не задыхался (даже сухого кашля не было), ни температуры выше 37,5 (только в 1 день). Страшно подумать, сколько людей ходит по Литве, не зная, что они больны, поскольку есть много способов заразиться. Для тех, кто не может молчать: когда я вернулся из Дании, карантина не было, я ничего не чувствовал", - писал студент.