Однако многие украинцы едут в Литву по приглашению на высококвалифицированную работу, другие для того, чтобы получить образование, поступить в магистратуру или докторантуру. С одним из таких молодых студентов мы познакомились в Клайпеде. 18-летний выходец из западноукраинского Луцка Илья Ткаченко прибыл в портовый город, чтобы изучать международные отношения в частном Международном университете LCC. В интервью DELFI он рассказал о том, почему выбрал именно Клайпеду, готов ли он связать свою жизнь с Литвой, а также о том, почему он видит плюсы в расширении учебных программ литовских вузов на английском, русском, немецком и других популярных языках.

Радушный город

Рассуждая о том, в чем заключаются преимущества столицы литовского взморья перед другими городами Литвы, Илья рассказал, что ориентировался на университет. По его словам, в Клайпеде учится множество иностранных студентов, а в его учебном заведении, где в основном преподают лекторы из Канады и США, практикуют нестандартные методы обучения.

"Само собой, что в качестве самой основной и, по сути, единственной причины моего выбора стал университет, в котором я хотел учиться. Я говорю о Международном университете LCC в Клайпеде. На мой взгляд, это уникальное учебное заведение, ценность которого заключается не столько в глубоких академических традициях, сколько в его современности, новых подходах в учебе и, конечно, большом сообществе студентов из самых разных стран, говорящих на самых разных языках. Мне в целом импонировала Литва, но ничего подобного в Вильнюсе или Каунасе я не нашел, поэтому выбор в пользу Клайпеды был очевиден", - говорит он.

Илья Ткаченко

На вопрос о том, хорошо ли его встретили в Клайпеде, и легко ли стать частью местного общества, наш собеседник ответил, что клайпедчане – очень радушные люди. Поначалу он познакомился с русскоязычной молодежью, которая активнее идет на контакт, однако и с литовцами ему вполне комфортно. Языковой барьер – не преграда.

"Больше всего в литовское общество помогают интегрироваться именно русскоязычные клайпедчане. В первую очередь я сдружился с местной русской молодежью, однако и с литовскоязычными нет большого культурного барьера, так как большинство в той или иной мере владеют английским языком, и мы можем свободно общаться. В целом Клайпеда приняла меня очень тепло. Учитывая политическую конъюнктуру, в Литве вообще радушно встречают украинцев. Литовцы подчеркивают это при знакомстве", - рассказывает Илья.

Сдержанные "прибалты"

По словам Ильи Ткаченко, несмотря на схожие традиции и общее прошлое, жители Литвы все же отличаются от украинцев. Последние открыто выражают свои чувства, по-другому смотрят на те или иные вещи, а литовцам свойственна некоторая сдержанность.

"Литовцы более закрытые, более холодные, нежели украинцы. У нас люди активно выражают свои эмоции, не боятся говорить о том, что лежит на сердце. Украинцы любят говорить на повышенных тонах – для нас это нормально, а вы стараетесь говорить тише, сдерживаете эмоции... Это особенно заметно в магазинах и ресторанах. Кстати, обслуживание в Литве хуже, чем в Украине, поскольку у вас ни продавцы, ни официанты не улыбаются и вообще не проявляют большого интереса к клиенту. Все очень самодостаточные", - с иронией отмечает студент.

Помимо этого, наш собеседник утверждает, что жители Литвы и Клайпеды в частности не любят неспешные прогулки, предпочитая проводить время в барах.

"Говоря о различиях в менталитете, интересно то, что литовцы не гуляют или практически не гуляют. Вот у нас в Украине есть такое понятие, как гулять, то есть пойти побродить по улицам, паркам, медленно и не спеша, рассматривая те или иные вещи и здания... Даже тогда, когда смотреть особо и не на что. У литовцев же, по моим наблюдениям, это занятие не так популярно. Я вижу очень мало горожан, которые просто прогуливаются. Как правило, все куда-то спешат и конкретно двигаются из точки А в точку Б... Однако в Клайпеде очень популярно проводить время в кафе и барах. На выходных они всегда заполнены, туда люди приходят и могут выпивать, сидеть с чашкой кофе и общаться часами, а у нас наоборот. Из-за этого иногда создается впечатление, что улицы Клайпеды безлюдные, хотя жители просто не любят проводить время на улице", - говорит Илья.

Илья Ткаченко

Аполитичная демократичная молодежь

Илья Ткаченко – активный общественник. Находясь в Украине, он занимался молодежной работой, участвовал и продолжает участвовать в различных межкультурных, социальных, в том числе и европейских проектах, он говорит о необходимости роста гражданского самосознания и инициативности молодежи. Интересно и то, что в Литве, по его словам, молодые люди менее активны, нежели украинцы.

"Литовская молодежь очень аполитична и вообще достаточно инертна. В какой-то степени она даже более безынициативна, чем в Украине. В последние годы у нас усилилось понятие гражданственности. После революции, после Майдана молодежь стала гораздо активнее. Осознание того, что ты гражданин, что у тебя есть права, желание и возможность что-то изменить в своей стране усилилось. Сегодня у нас стало гораздо больше социальных проектов, молодежных организаций и гражданских инициатив, которые создаются и организуются молодежью", - говорит он.

В то же время его порадовал тот факт, что литовская молодежь, как правило, активно ратует за демократические и либеральные ценности, а в Украине немало молодых людей и организаций дрейфуют в сторону национализма.

"Очень много молодых людей в Украине каким-то образом связаны с националистическими организациями. Хотя они и не радикальные, а больше связаны с тем, что за их основу был взят национализм как таковой. Тем не менее, в Литве я вижу, что молодежь вовлечена в такую деятельность значительно меньше, чем у нас. Как мне показалось, у вас к националистическим организациям и националистам в принципе относятся больше как к хулиганам", - заключил студент.

Илья Ткаченко

Вильнюс - большой лес

Рассуждая о различиях Клайпеды с другими городами, Илья Ткаченко шутливо отметил, что Литва очень зеленая страна, а столица республики вообще схожа с большим лесом. Продолжая эту мысль, он также упомянул, уже без тени иронии, что его поразило отношение литовцев к лесу, который жители страны воспринимают не просто как скопление множества деревьев, но в качестве своеобразного символа и части многовековой литовской культуры.

"Больше всего меня поразило отношение литовцев к своей природе. В этом кроется какая-то особая аутентичность литовского народа. Любовь к деревьям, особая связь людей и роль леса в народной культуре – все это было для меня в новинку и очень интересно. Также приятно удивило и то, что в литовских городах очень много зеленых насаждений. Если мы говорим о Вильнюсе, то мне показалось, что это вообще больше лес, нежели город (смеется). Но это очень красиво и, несомненно, завораживает!", - подчеркнул собеседник.

Также выходец из Луцка рассказал о существенных отличиях между литовскими и украинскими городами. Несмотря на то, что Клайпеда значительно уступает по своим масштабам крупным населенным пунктам в Украине, в городах Литвы ситуация выглядит на порядок лучше.

"По украинским меркам, Клайпеда не так велика, но мне приятно, что при таких масштабах город так хорошо развит с точки зрения социальной жизни, инфраструктуры и экономики. Ситуация здесь точно лучше, чем во многих городах Украины... Я сам приехал из города, чье население значительно превышает число жителей Клайпеды, но при этом мой город развит хуже – это сразу бросается в глаза", - повествует Илья.

С другой стороны, он считает, что Литве еще есть к чему стремиться. В частности, он утверждает, что страна уступает по многим показателям даже соседней Польше, хотя до приезда сюда он был уверен в обратном.

"Получилось так, что до моего приезда на учебу, которая стартовала в сентябре, я никогда не был в Литве. Я много раз бывал в Польше и Западной Европе, поэтому ожидал, что Литва будет внешне похожа на Польшу. Я удивился, узнав, что ваша страна в экономическом плане отстает от Польши, отстает по развитию... Это заметно даже в урбанистике. Если польские власти активно перестраивают и отказываются от советских зданий, то здесь этот процесс идет несколько медленнее, но важно то, что он идет и видны успехи", - резюмировал студент из Украины.

Мигранты из Украины – находка

На вопрос о том, как он оценивает ситуацию в связи с массовым оттоком украинского населения за рубеж, в том числе и в Литву, Илья ответил, что множество украинцев действительно приезжают сюда на заработки. Тем не менее, он не видит поводов для беспокойства, которые иногда высказывают некоторые литовцы, опасаясь за свои рабочие места. По его словам, украинцы для Литвы – это преимущество, а не проблема.

"Когда я заполнял заявку на получение студенческой визы, а все это проходило в Киеве, сам ужаснулся, посмотрев на тех, кто едет в Литву на заработки, то есть на трудовых мигрантов... Несмотря на это, я все равно считаю, что для Литвы это очень выгодно, ведь это дешевая рабочая сила, которая стимулирует вашу экономику. Трудовые мигранты необходимы для экономического роста страны, так как сами литовцы в поисках лучшей доли уезжают на Запад, а украинцы – это удобный и наиболее оптимальный вариант, поскольку мы близкие народы. У нас схожие традиции, культура... В качестве примера могу привести своего соседа, который уехал сюда на заработки. Он работает в Паланге и в Клайпеде, в его подчинении целая бригада – все они, как выяснилось, нормальные хорошие ребята из моей области", - констатировал он.

Илья Ткаченко © Facebook

Клайпеда – колыбель разных культур

Несмотря на то, что Илья приехал в Литву относительно недавно, он очень активно интересуется местной политической жизнью, посещает мероприятия, в которых принимают участие представители местной власти. На фоне предстоящих муниципальных выборов, он следит за тем, что предлагают кандидаты в мэры и различные партии. Сам он считает, что у Клайпеды очень большой потенциал, однако город не использует его на всю мощность и развивается не так быстро, как хотелось бы. Молодой студент убежден, что ключ к успеху лежит как раз в многокультурности и многоязычии бывшего северного форпоста Германской империи.

"Самое большое богатство Клайпеды – это ее уникальная история и переплетение различных культур, наложивших большой отпечаток на ментальности города. Прекрасно, что здесь мирно уживаются разные народы, что люди говорят на многих языках, что все это находит свое отражение в местной политике и на уровне самоуправления. Приятно и то, что здесь нет каких-то явных притеснений нацменьшинств. Это нужно пестовать и взять за основу... Для своего полноценного развития Клайпеде нужно продолжать эту политику. Клайпеда заинтересована в привлечении умных и талантливых людей из-за рубежа, в учебных заведениях нужно поддерживать принцип многоязычия, так как это откроет новые возможности для местных вузов, откроет путь для новых студентов и в конечном итоге принесет свои дивиденды экономике", - утверждает он.

По его словам, третий по величине город страны, где находится один из крупнейших портов на Балтике, вполне может стать прибалтийской образовательной Меккой, особенно, когда речь заходит о привлечении студентов из восточных стран.

"Я слышал лозунг о том, что Клайпеда должна стать новым Амстердамом. Звучит очень амбициозно, но, на мой взгляд, эта задача вполне осуществима. Для того, чтобы действительно стать прибалтийским Амстердамом нужно лишь правильно расставить приоритеты и упор необходимо сделать на обучении – город-порт может стать хабом международного образования. Для этого нужно воспользоваться тем самым многокультурным потенциалом, придумать интересные программы, которые смогут привлечь лучшие молодые умы!", - подчеркнул иностранный студент.

Klaipėdos miestas Shutterstock

Говоря же о том, готов ли он сам связать свое будущее с Литвой и остаться жить в Клайпеде, Илья Ткаченко сказал, что не против здесь поработать, набраться опыта, однако позже он все равно хочет вернуться на родину. Свое будущее он видит в Украине.

"Конечно, мне бы хотелось здесь немного поработать, узнать больше людей и перенять ваш опыт управления. Потом я бы хотел применить его у себя на родине. Несмотря ни на что, Литва, будучи постсоветской республикой, шагнула вперед дальше Украины. Мне было бы очень интересно пройти стажировку в литовских органах власти. Также, пока я здесь, мне бы хотелось быть активным членом общества – я хочу помогать Клайпеде становиться лучше. Больше всего меня привлекает развитие студенческого сообщества, так как я уже стал его частью и понимаю, в чем оно нуждается», - заключил Илья.

Справка

По данным Департамента миграции, большую часть трудовых мигрантов в Литве составляют украинцы. В период за январь-октябрь 2018 года, многократные визы получили 18 929 граждан Украины – это около 60% всех трудовых виз. Одновременно временный вид на жительство в республике получили 8047 украинских граждан, что так же составляет порядка 60% от всех выданных разрешений на проживание.

В то же время ситуация с иностранными студентами выглядит следующим образом: по последним данным литовского Центра наблюдения и анализа науки и образования (MOSTA), в 2017 году в Литве обучалось 1846 иностранцев. Большую часть из них составляют выходцы из Индии – 355 студентов, граждане Беларуси – 273 студента, Украины – 158 студентов, Германии – 67 человек и Грузии/Сакартвело – 66 человек.

В топ самых популярных среди иностранных студентов вузов вошли Вильнюсский технический университет имени Гедиминаса, Литовский университет медицинских наук и Вильнюсский университет.