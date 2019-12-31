"Профсоюз 1 мая" объявил, что в настоящее время бастуют 53 рабочих, которые напротив муниципалитета в Каунасском городском парке намерены голодать, пока не получат все заработанные ими деньги.
По данным профсоюза, Kayi Construction, которая выиграла тендер на строительство стадиона в Каунасе, задолжала каждому работнику от 7000 до 12 000 евро.
"Перед Рождеством представители этой компании заявили, что полностью рассчитались с работниками, но никто из забастовщиков не получал никаких денег. По их словам, компания предложила заплатить всего 500 евро каждому, но рабочие требуют от них уплаты полной суммы задолженности", - говорится в заявлении профсоюза.
Ранее сообщалось, что на прошлой неделе около 50 работников, вооружившись плакатами, собрались возле строящегося стадиона, а в начале декабря пятеро турецких рабочих объявили голодовку.
Алай Дедеоглу, заместитель руководителя проекта в Kayi Construction, сказал, что это временная проблема с задержкой денег чуть более чем на месяц.
Каунасский муниципалитет в июне прошлого года подписал договор о реконструкции стадиона им. С.Дарюса и С.Гиренаса с турецкой строительной компанией Kayi Construction.
"Нам эта ситуация известна, но у нас нет ни права, ни обязанностей углубляться в эту внутреннюю проблему компании", – сказал LRT представитель Каунасского муниципалитета Вигимантас Абрамавичюс.
По его словам, темпы строительства вызывают немало вопросов. Он сказал, что от графика отстают на 3-4 месяца. Планируют, что реконструкция завершится во второй половине 2020 года.
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