"Профсоюз 1 мая" объявил, что в настоящее время бастуют 53 рабочих, которые напротив муниципалитета в Каунасском городском парке намерены голодать, пока не получат все заработанные ими деньги.

По данным профсоюза, Kayi Construction, которая выиграла тендер на строительство стадиона в Каунасе, задолжала каждому работнику от 7000 до 12 000 евро.

"Перед Рождеством представители этой компании заявили, что полностью рассчитались с работниками, но никто из забастовщиков не получал никаких денег. По их словам, компания предложила заплатить всего 500 евро каждому, но рабочие требуют от них уплаты полной суммы задолженности", - говорится в заявлении профсоюза.

Ранее сообщалось, что на прошлой неделе около 50 работников, вооружившись плакатами, собрались возле строящегося стадиона, а в начале декабря пятеро турецких рабочих объявили голодовку.

Алай Дедеоглу, заместитель руководителя проекта в Kayi Construction, сказал, что это временная проблема с задержкой денег чуть более чем на месяц.

Каунасский муниципалитет в июне прошлого года подписал договор о реконструкции стадиона им. С.Дарюса и С.Гиренаса с турецкой строительной компанией Kayi Construction.

"Нам эта ситуация известна, но у нас нет ни права, ни обязанностей углубляться в эту внутреннюю проблему компании", – сказал LRT представитель Каунасского муниципалитета Вигимантас Абрамавичюс.

По его словам, темпы строительства вызывают немало вопросов. Он сказал, что от графика отстают на 3-4 месяца. Планируют, что реконструкция завершится во второй половине 2020 года.