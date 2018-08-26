В дискуссии "Вильнюс vs. Каунас: кто за кем гонится?" представители Вильнюсского самоуправления дождались об уже ставшим легендой национальном стадионе и его строительстве. "Стадион – достопримечательность Вильнюса. Он строится с 1988 года. Это уже культурный атрибут, может быть, лучше его никогда не заканчивать? Немного построил – и разрушаешь, построил и разрушаешь", – шутил Гинтаутас Палуцкас.

Однако, посерьезнев, политик заверил, что такую практику планируют прервать: "Победитель концессии уже известен. В этот раз заверяю, что стадион будет стоять, и не будет так неприятно и стыдно, когда видишь, как в Таллин приезжают команды европейского и мирового масштаба и очень порядочно играют", – заявил Гинтаутас Палуцкис.

По его словам, сравнить Каунасский стадион им. Дарюса и Гиренаса с Национальным стадионом не представляется возможным. "Несравнимые вещи сравнить нельзя. Стадион Дарюса и Гиренаса по своей конструкции, масштабам, комплексности является абсолютно неравнозначным Национальному стадиону проектом", – сказал заместитель мэра Вильнюса.

Ремигиюс Шимашюс даже задумался, как может быть назван Национальный стадион. Он для стадиона предложил имя футболиста и пилота, прозванного "Капитаном урагана" Ромуальда Мартинкуса.

Каунас – это чувство

Во время дискуссии политикам Каунаса и Вильнюса пришлось поломать голову: если Вильнюс – это точка G Европы, то что тогда Каунас? Такой вопрос задал один из зрителей.

По словам участвовавшего в дискуссии заместителя мэра Каунаса Симона Кайриса, Каунас – это чувство. "Каунас – не точка, а чувство. В Каунасе есть чувство, которое, как мы часто говорим иностранным гостям, тяжело охарактеризовать, но оно действительно существует. Это чувство называется Kaunastic", – заявил С.Кайрис.

Его слова подтвердил и бывший мэр Вильнюса Артурас Зуокас, который несколько недель назад публично и остро критиковал рекламу Вильнюса как точки G. "В Вильнюсе есть точка G, а в Каунасе – её чувство. Вот это и есть суть спаренных городов", – шутил политик.

Жива ли ещё идея двух городов?

Именно тема двух полисов во время дискуссии получила больше всего внимания. "В 2003-м году, когда городские советы поддержали идею двойного города, я громко сказал что Каунас и Вильнюс смогут конкурировать только на баскетбольных площадках. Думаю, что такое направление и должно быть. Сегодня мы видим определённое противостояние, но этого не должно быть", – говорил Артурас Зуокас.

По его словам, идея двойного города Каунаса и Вильнюса является точно такой же актуальной, как и в 2003-м году. "Если бы Каунас и Вильнюс работали вместе, то последствия были бы значительно большими для обоих городов и, соответственно, для всей страны, потому что Каунас и Вильнюс являются экономическим хребтом государства", – сказал Артурас Зуокас. По предложению политика, если Вильнюс и Каунас вместе будут выполнять общественные закупки, они получат гораздо более привлекательные цены.

Идею двойного города или хотя бы более тесного сотрудничества городов поддерживает и теперешний мэр Вильнюса Ремигиюс Шимашюс. Однако другие участники дискуссии идею спаренных городов поддержали не особенно активно. По словам С.Кайриса, Каунасу Вильнюс не нужен для привлечения иностранных инвесторов. О пользе конкуренции между литовскими мегаполисами высказался и заместитель мэра Вильнюса Гинтаутас Палуцкас.

Фестиваль идей "Пикник свободы" впервые был организован в 2016 г. Идея его проведения возникла после того, как журналисту Андрюсу Тапинасу было отказано во встрече с общественностью Каунасского района. В то время произошедшее в Университете им. А.Стульгинскиса мероприятие собрало более 10 000 участников.

Организаторы "Пикника свободы" уверяют, что целью фестиваля является определение конкретных вех, того, чего каждый из нас может достичь в ближайшее время, чтобы государство и его граждане жили лучше.