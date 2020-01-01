"Дорогие жители Литвы!

Поздравляю вас с новым, 2020 годом!

Скоро мы будем отмечать 30-летие восстановления Независимости, поэтому мы можем гордиться нашими сегодняшними достижениями и с надеждой смотреть в будущее.

Однако чтобы наши чаяния стали реальностью, мы обязаны сплотиться, больше доверять друг другу и вместе стремиться к справедливости и лучшей жизни.

Только общими усилиями мы можем преодолеть возникающие трудности.

Давайте относиться друг к другу с уважением, выйдем за рамки узких личных интересов и достигнем согласия, потому что это нужно нашему государству. Только это позволит нам создать в Литве общий уютный дом для себя и своих детей.

Пусть этот год вдохновит нас трудиться на общее благо!

Счастливого Нового года!"