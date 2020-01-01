Президент Литвы Гитанас Науседа поздравил жителей Литвы с Новым годом.
Gitanas Nauseda
© lrp.lt nuotr.

"Дорогие жители Литвы!

Поздравляю вас с новым, 2020 годом!

Скоро мы будем отмечать 30-летие восстановления Независимости, поэтому мы можем гордиться нашими сегодняшними достижениями и с надеждой смотреть в будущее.

Однако чтобы наши чаяния стали реальностью, мы обязаны сплотиться, больше доверять друг другу и вместе стремиться к справедливости и лучшей жизни.

Только общими усилиями мы можем преодолеть возникающие трудности.

Давайте относиться друг к другу с уважением, выйдем за рамки узких личных интересов и достигнем согласия, потому что это нужно нашему государству. Только это позволит нам создать в Литве общий уютный дом для себя и своих детей.

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