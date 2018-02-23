Целых 11% пятиклассников в месяц выпивали столько алкоголя, что пьянели от него. В парламенте Литвы такие данные представил член Комитета по вопросам социальных дел и труда Йонас Варкалис. Он рассказал, что алкоголь пьют 23% семиклассников и 60% девятиклассников.
Alkoholis
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"Это проблема, если ее не решать, нельзя надеяться на то, что в будущем в обществе будут гармоничные, приличные и трезвые семьи", - подчеркнул депутат.

Варкалис считает, что такие меры как повышение возрастного ценза и сокращение времени торговли действенны тем, что снижают предложение.

"Трезвости будет меньше, если снизится спрос", - считает депутат. Однако реальность такова, что "сегодня, по статистическим данным, у нас 2,8 млн. жителей, которые выпивают 25,3 млн. декалитров пива".

Методов принудительного лечения недостаточно для решения проблемы алкоголизма. Нужно проводить просветительскую работу.

Варкалис в парламенте предлагал осуществить пробную программу превенции алкоголизма в Литве. "Предложение отклонили. Но я рад, что горсовет Плунгесского района утвердил эту программу и осуществляет ее за свой счет", - сказал депутат.

По его словам, программа охватывает детские сады, школы, реинтеграцию алкозависимых граждан в общество, рынок труда.

Напомним, что в 2016 г. в Литве было продано 3,4 млн. декалитров крепких алкогольных напитков (водки, виски, бренди и т.д.), или на 199 000 декалитров (5,5%) меньше, чем в 2015 г., а вина и ферментированных напитков - 5,2 млн. декалитров, на 628 000 декалитров меньше (10,9%).

Как и каждый год, больше всего было продано пива - 25,3 млн. декалитров, или на 1,5 млн. меньше (5,6%) чем в 2015 г., сообщает Департамент статистики.

По имеющимся данным, большую часть оборота небольших магазинов в сельской местности составляет торговля алкогольными напитками.

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