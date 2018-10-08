В понедельник коллегия пяти судей Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) в Страсбурге соберется, чтобы рассмотреть просьбу правительства Литвы пересмотреть решение суда о том, что более десяти лет назад в Литве действовала секретная тюрьма американского ЦРУ.
© DELFI / Kiril Čachovskij

Коллегия из пяти судей решит, передавать ли жалобу правительства в Большую коллегию, а решение планируется огласить во вторник.

ЕСПЧ в конце мая объявил, что в Литве в 2005-2006 годах действовала секретная тюрьма ЦРУ США для содержания подозреваемых в терроризме, и обязал выплатить компенсацию в размере 130 тыс. евро родившемуся в Саудовской Аравии палестинцу Абу Зубейде (Заину аль-Абидин Мохаммеду Хусейну).

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47-летний Абу Зубейда подозревается в причастности к терактам 11 сентября. Сообщается, что сейчас он находится в заключении на базе Гуантанамо на Кубе.

Представители правительства Литвы пытались убедить ЕСПЧ, что в предполагаемых помещениях тюрьмы ЦРУ в Антавиляй (под Вильнюсом) на самом деле должен был действовать центр поддержки разведки, а вызвавшими подозрение самолетами в Литву доставлялись не люди, а оборудование связи.

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