Во вторник Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) отклонил жалобу дочери писателя Витаутаса Петкявичюса по поводу ответственности за утверждения, содержащиеся в книге "Корабль дураков", которые оскорбляют честь и достоинство отца европарламентария Витаутаса Ландсбергиса.
Liudmila Petkevičienė
© DELFI / Dainius Sinkevičius

Страсбургский суд согласился с аргументами литовских судов о том, что книга В. Петкявичюса унизила честь и достоинство Витаутаса Ландсбергиса-Жямкальниса и его сына, а на детей В. Петкявичюса ложится ответственность за то, чтобы ложная информация не распространялась.

Дочь писателя Людмила Петкявичюте об пыталась доказать, что ответственность за действия отца безосновательная.

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Однако судейская коллегия ЕСПЧ с этим не согласилась, аргументируя, что женщина приняла население своего покойного отца, включая определенные права на кригу и получила денежную выгоду от дальнейшего ее распространения.

"По этой причине решения национальных судов о замене скончавшегося ответчика заявительницей (и оказавшимися в этой ситуации ее братьями) не может считаться самовольным и нечестным", - говорится в решении Страсбургского суда.

В книге В. Пяткявичюса Ландсбергис-Жямкальнис назван "другом Гитлера", "свежеиспеченным патриархом", связанным с КГБ, автор книги также дает понять, что он даже сотрудничал с этой советской структурой безопасности.

ЕСПЧ указал, что у него нет оснований сомневаться в литовских судах, которые констатировали, что эти утверждения являются клеветой.

"В этих заявлениях были серьезные обвинения в сотрудничестве с нацистами и советским режимом в Литве, и у суда нет причин сомневаться в оценке национальных судов, поэтому в историческом контексте Литвы такие обвинения навредили не только репутации В. Л.-Ж., но и его сына В. Л., который был известным литовским политиком", - говорится в постановлении суда.

По мнению Страсбургского суда, утверждения в книге В. Петкявичюса подаются как факты, они были клеветническими и не имеют фактических оснований.

В. Петкявиючс скончался в декабре 2008 года. Верховный суд Литвы (ВСЛ) семь лет назад констатировал, что дети В. Петкявичюса переняли авторское наследие по его книге, а вместе с авторскими правами и неимущественные права, по этой причине на них ложится ответственность за распространение подобной информации.

В жалобе ЕСПЧ Л. Петкявичене заверяла, что оспариваемые утверждения должны были считаться субъективной оценкой, и что они попали в пределы допустимой критики публичных лиц.

Сам В. Петкявичюс не признавал своей вины в клевете, утверждал, что у него не было цели унизить покойного. Свою книгу он назвал "галерей политических шаржей и лиц".

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