Страны - участницы Орхусской конвенции в очередной раз признали, что при строительстве Белорусской АЭС (БелАЭС) в Островце Беларусь нарушила защищаемое конвенцией право общества на получение информации и участиие в принятии решений во вопросам охраны окружающей среды, утверждает МИД Литвы.
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Несоблюдение Беларусью международных обязательств по Орхусской конвенции констатируется уже в третий раз. Последняя встреча стран- участниц конвенции состоялась в четверг в Черногории.

"Ни белорусскому, ни литовскому обществу не было позволено участвовать в решении (вопросов) АЭС в Беларуси, поэтому данный проект развивается без согласия общества. Очевидно, что власти Беларуси не получили мандат общества на строительство БелАЭС", - сказал для пресс-релиза министр иностранных дел Линас Линкявичюс.

Согласно сообщению, страны констатировали, что белорусское общество не могло эффективно участвовать в принятии решений по БелАЭС, так как государство не выработало четкого порядка этого процесса.

Страны - участницы Орхусской конвенции также признали, что Беларусь незаконно преследовала и наказывала активистов в области природоохраны, высказывающихся против БелАЭС. В 2012 году сотрудники белорусской правоохраны задержали четырех активистов, выступавших против сроительства станции.

Обеспокоенная действиями Беларуси, Литва, которая не получает достаточно информации о проекте БелАЭС, в марте 2015 года обратилась в Комитет по соблюдению Орхусской конвенции, который в июне того же года представил свое заключение о том, что Белоруссия нарушила положения конвенции.

BNS
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