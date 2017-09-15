Несоблюдение Беларусью международных обязательств по Орхусской конвенции констатируется уже в третий раз. Последняя встреча стран- участниц конвенции состоялась в четверг в Черногории.
"Ни белорусскому, ни литовскому обществу не было позволено участвовать в решении (вопросов) АЭС в Беларуси, поэтому данный проект развивается без согласия общества. Очевидно, что власти Беларуси не получили мандат общества на строительство БелАЭС", - сказал для пресс-релиза министр иностранных дел Линас Линкявичюс.
Согласно сообщению, страны констатировали, что белорусское общество не могло эффективно участвовать в принятии решений по БелАЭС, так как государство не выработало четкого порядка этого процесса.
Страны - участницы Орхусской конвенции также признали, что Беларусь незаконно преследовала и наказывала активистов в области природоохраны, высказывающихся против БелАЭС. В 2012 году сотрудники белорусской правоохраны задержали четырех активистов, выступавших против сроительства станции.
Обеспокоенная действиями Беларуси, Литва, которая не получает достаточно информации о проекте БелАЭС, в марте 2015 года обратилась в Комитет по соблюдению Орхусской конвенции, который в июне того же года представил свое заключение о том, что Белоруссия нарушила положения конвенции.
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