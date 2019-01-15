Ученые Йенского университета имени Фридриха Шиллера составили рейтинг стран с самым высоким уровнем смертности из-за неправильного питания. Первые 10 позиций в нем занимают страны бывшего СССР, пишет "Настоящее время".
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Исследование проведено по заказу Всемирной организации здравоохранения, в нем проанализированы данные 51 страны европейского региона ВОЗ за период с 1990 по 2016 год.

На первом месте в рейтинге – Узбекистан: там на 100 тысяч человек приходится 394 смертельных случая, причиной которых стало плохое питание. Ежегодно в этой стране около 65 тысяч человек умирают от сердечно-сосудистых заболеваний, также вызванных вредной пищей.

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В первую десятку стран с самым высоким уровнем смертности из-за неправильного питания попали постсоветские страны:

Авторы исследования утверждают, что жители этих стран пострадали от болезней, вызванных высоким содержанием в еде соли и низким потреблением в пищу овощей, орехов и цельного зерна.

Ситуация в западноевропейских странах намного лучше, чем в Азии и Восточной Европе. Единственной страной в этом регионе, где в 2016 году более 100 тысяч человек умерли из-за болезней, связанных с рационом питания, стала Германия. Лучше всего, по данным ученых, питаются жители Испании, Израиля и Франции: в этих странах из-за нездорового питания умерло от 43 до 46 человек на 100 тысяч.

Среди стран Балтии в рейтинге смертности из-за неправильного питания лидирует Латвия (232 случая смерти на 100 000 человек). Ей уступают Литва (214), занимающая 14-ое место в общем списке, и Эстония (170).

Ученые утверждают, что с помощью сбалансированной диеты можно предотвратить примерно каждую пятую преждевременную смерть. По их данным, более 2 млн человек умерли в 2016 году в регионе от болезней, связанных с высоким содержанием соли и недостаточным потреблением овощей.

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