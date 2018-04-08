Литва, Латвия и Эстония завершают согласование соглашения об автоматическом признании квалификации, связанной с высшим образованием.
"В рамках соглашения автоматически будут признаваться дипломы других стран Балтии в Литве", – сказал BNS депутат Эугениюс Йовайша.
Министерство науки и образования сообщило, что Литва хотела бы подписать соглашение в июне.
По словам Йовайши, после вступления соглашения в силу, жители, которые окончили вузы Латвии, Литвы и Эстонии, смогут продолжать учебу в вузах других стран без дополнительного подтверждения диплома.
"Мы хотим привести в порядок законодательную базу до подписания трехстороннего соглашения", – сказал депутат.
Сейчас по закону все дипломы на предмет академического соответствия оценивает Центр проверки качества обучения, Литовский научный совет и уполномоченные министром вузы.
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