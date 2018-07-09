Министерство науки и образования Литвы сообщает, что пока еще ведутся дискуссии о том, что дети с 5 лет должны в обязательном порядке участвовать в дошкольном воспитании, а с 6 идти в первый класс. Однако желающие могут отправлять детей в подготовительные классы с этой осени.
Вильнюсцев этот порядок не радует – они считают, что это не на пользу детям, а мэрия так решает другие проблемы.
До сих пор пятилетние должны были сдать специальный тест, чтобы попасть в подготовительный класс. Однако с этого года такой порядок отменен.
Мама Милда рассказала, что этот тест в прошлом году не сдала ни ее дочь, ни другие ее одногруппники. Поэтому дочь Милды пойдет в подготовительный класс только в этом году. Женщина считает, что принятое чиновниками решение направлено на то, чтобы освободить помещения в детских садах для детей более младшего возраста, отправив 6-леток в школы.
Директор Департамента науки, культуры и спорта Вильнюсской мэрии Алина Ковалевская сказала DELFI, что с 1 февраля 2018 г. тест на зрелость дошкольников отменен, его не надо проходить, если родители хотят отправить ребенка до 6 лет в подготовительный класс.
По ее словам, с сентября 152 воспитательных учреждения будут готовы принять в подготовительные группы 5-леток. Такие группы будут в детских садах и школах, а также других учреждениях, если они отвечают гигиеническим нормам. Ковалевская заметила, что в Вильнюсе быстро решается проблема нехватки детских садов.
Представитель ПУ "Центр детской психологии" Моника Скерите-Казлаускене сказала DELFI, что 5-летки не готовы идти в школу. "Но они хорошо себя чувствуют в нынешних детских садах. Они там многому учатся, играя со сверстниками, с детьми старшего и младшего возраста", – сказала она.
По ее словам, улучшать образование детей можно и в нынешних условиях.
ПУ "Центр детской психологии" создал петицию против планов мэрии, ее подписали уже 2600 человек.
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