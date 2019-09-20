Страховая компания уверяет, что лечение болельщика в Пекине полностью оплачивает

В обществе обсуждают сборы средств в помощь пережившего в Пекине инсульт баскетбольного болельщика Андрюса Радзявичюса. Информацию о том, что мужчина находится в коме, а денег страховки хватил только на осмотр, анализы и операцию, распространили во вторник. Близкие просили о помощи.
Andrius Radzevičius, sirgaliai Kinijoje
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Сообщалось, что по условиям страховой компании Seesam Vienna Insurance Group инсульт - хроническое заболевание, поэтому компенсируют всего 7000 евро.

В пятницу после обеда сама компания распространила пресс-релиз, в котором сказано, что информация и ее помощи "неточная, опирается на непроверенные факты и подается необъективно".

В письме Seesam сказано, что компания приняла решение погасить расходы на лечение, не устанавливая лимит.

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"Мы понимаем озабоченность болельщиков и сочувствуем близким. Мы сделали все, чтобы помочь в данной ситуации: подчеркиваем, еще до того, как информация появилась в СМИ внутри компании было принято решение погасить расходы на лечение, не устанавливая лимит – на данный момент близкие уже получили больше 7000 евро, о которых сказано в СМИ.

Мы постоянно общаемся с близкими баскетболиста, которым оказываем помощь, поддерживаем связь с врачами, помогаем обеспечивать стабильное состояние больного в руках квалифицированного медперсонала", – сказала представитель литовского филиала Seesam Бригита Блавашюнене.

Компания будет оплачивать все расходы, пока врачи не примут решение, что пациента можно перевезти в Литву.

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