Сообщалось, что по условиям страховой компании Seesam Vienna Insurance Group инсульт - хроническое заболевание, поэтому компенсируют всего 7000 евро.
В пятницу после обеда сама компания распространила пресс-релиз, в котором сказано, что информация и ее помощи "неточная, опирается на непроверенные факты и подается необъективно".
В письме Seesam сказано, что компания приняла решение погасить расходы на лечение, не устанавливая лимит.
"Мы понимаем озабоченность болельщиков и сочувствуем близким. Мы сделали все, чтобы помочь в данной ситуации: подчеркиваем, еще до того, как информация появилась в СМИ внутри компании было принято решение погасить расходы на лечение, не устанавливая лимит – на данный момент близкие уже получили больше 7000 евро, о которых сказано в СМИ.
Мы постоянно общаемся с близкими баскетболиста, которым оказываем помощь, поддерживаем связь с врачами, помогаем обеспечивать стабильное состояние больного в руках квалифицированного медперсонала", – сказала представитель литовского филиала Seesam Бригита Блавашюнене.
Компания будет оплачивать все расходы, пока врачи не примут решение, что пациента можно перевезти в Литву.
Страховая компания уверяет, что лечение болельщика в Пекине полностью оплачивает
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