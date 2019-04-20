Видео было снято в Будвечай, Лаздийский район.
Портал GRYNAS.lt предупреждает, что записанная речь на видео не отредактирована.
Дым густой, поэтому сложно определить, какой мусор горит. Однако видно, что в куче есть и старая резина.
Стоявший у кучи горящего мусора мужчина, услышав о полиции, сбежал.
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