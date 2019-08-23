Сторонники Йонаса Норейки-Генерала Ветра обещают изготовить новую мемориальную доску в его честь и в начале сентября вывесить её на стену библиотеки Академии наук Литвы им. Врублевских.
Kapitonas Jonas Noreika-Generolas Vėtra su būsima žmona Antanina Karpavičiūte. Apie 1936 m., Palanga, LGGRTC nuotr.

Как заявил BNS Йонас Бурокас, председатель Союза борцов за свободу Литвы, ранее планировалось вывесить доску в пятницу в ознаменование 30-й годовщины Балтийского пути, но её не успели изготовить.

"Инициатива откладывается. У нас были такие мысли, но возникли помехи с изготовлением этой доски, с добавлениями, но мы ожидаем, что всё будет сделано в первой декаде сентября. Это было бы символично, это было бы хорошо, но отсрочили - возможно, больше молодых людей, студентов приедет", - сказал Бурокас.

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По его словам, бронзовая мемориальная доска уже находится в производстве, она, по сравнению с предыдущей, будет дополнена записью о том, что Й.Норейка был узником нацистского концентрационного лагеря Штутхоф.

Доска, которая провисела здесь более двух десятилетий, была снята в конце июля по решению столичного мэра Ремигиюса Шимашюса. Градоначальник сказал, что решил сделать это потому, что Й.Норейка закреплял решения нацистской администрации о создании еврейского гетто и конфискации их собственности.

Юрас Банис, президент Академии наук Литвы, выступает против новой инициативы и говорит, что "необходимо следовать законному пути" - представители общественности должны обратиться в муниципальную комиссию по названиям и памятным знакам, они также могут оспорить решение мэра Р.Шимашюса в суде.

"Кто хочет - вывешивает, кто хочет - снимает. Это приводит к хаосу. Я за то, чтобы всё решалось законным путём", - заявил Ю.Банис агентству BNS.

Деятельность Й.Норейки, бывшего в междувоенный период литовским офицером и юристом, оценивается довольно противоречиво.

По данным Центра исследований геноцида и сопротивления населения Литвы, во время Второй мировой войны он, будучи начальником Шяуляйского уезда, подписывал письма о создании еврейского гетто и об управлении имуществом евреев. Однако в феврале 1943 года он был арестован гестапо и провёл более двух лет в концентрационном лагере Штутхоф. После захвата Штутхофа Норейка был мобилизован в Красную армию и служил в ней рядовым.

В ноябре 1945 года он вернулся в Вильнюс, работал юрисконсультом в Академии наук, стал искать контакты с антисоветским подпольем, а в начале 1946 года со своими единомышленниками учредил Национальный совет Литвы. В марте того же года Норейка и другие были арестованы, а в ноябре приговорены к смертной казни. Приговор Й.Норейке был приведён в исполнение в феврале 1947 года.

В 1997 году Й.Норейка-Генерал Ветра посмертно был награждён орденом Креста Витиса 1-й степени.

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