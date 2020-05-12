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С 18 мая в Литве могут открыться стоматологические кабинеты (с начала карантина они в стране были закрыты). Это значит, что пациенты могут получить все плановые процедуры, а не только неотложную помощь, как в поликлинике, так в частном кабинете и больнице. Правда, все учреждения перед тем как открыться, должны подготовить план организации работы, в планах должны предусмотреть все меры безопасности работников и пациентов.
Odontologija
Odontologija
© Shutterstock

Все поликлиники, все частные кабинеты могут начать работу с 18 мая. Но сначала они должны проконсультироваться со специалистами Института гигиены и подготовить план возобновления предоставления услуг, который надо представить Национальному центру общественного здравоохранения (НЦОЗ).

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В плане каждой поликлиники должно быть указано максимальное количество пациентов, которых можно принять за день в зависимости от имеющейся инфраструктуры, количества кабинетов и т.д. В плане должны быть указаны и конкретные действия в случае, если в учреждении появится инфицированный коронавирусом человек.

Предусмотрено, что все услуги должно предоставлять минимальное количество специалистов, необходимое для предоставления услуги. Врач, который работает в нескольких учреждениях, должен работать циклично, чтобы избежать перекрестного заражения. Важно уточнить, что считается циклом, т.е. недостаточно установить количество рабочих часов в месяц в одном учреждении. Кроме того, в зависимости от уровня опасности работники должны использовать соответствующие средства защиты.

Также и специализированные больницы смогут начать предоставление услуг только согласовав планы со специалистом по контролю за инфекциями, если такого нет – с Институтом гигиены. План надо предоставить НЦОЗ.

Кроме того, в учреждении не должны проводить контактные консультации, визиты и др. собрания, без которых можно обойтись.

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