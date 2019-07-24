Столичный горсовет определился: аллея Шкирпы станет аллеей Триспальвес

Столичный горсовет также одобрил предложение фракции Партии труда открыть на этой аллеи памятную доску, на которой будет упоминаться об усилиях Шкирпы и его соратников в борьбе с советским режимом.
Личность Шкирпы в Литве оценивают неоднозначно. По данным Литовского центра геноцида и сопротивления, Фронт литовских активистов во главе со Шкирпой поднял антисемитизм на политический уровень, что могло побудить часть жителей Литвы к участию в Холокосте.
С другой стороны, центр подчеркивает, что организация предлагала решать "еврейский вопрос" не путем геноцида, а путем их изгнания из Литвы. Члены организации ничего не знали о том, что нацисты задумали уничтожить евреев.
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