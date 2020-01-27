Женщина говорит, что несмотря на то, что она в своей жизни видела войну, ссылки, радовалась восстановлению независимости, она ничего не хотела бы изменить.

Заблоцкене, которая работала учителем начальных классов, не видит никаких секретов долголетия: "Почему вам кажется, что дожить до ста лет - это чудо. Ведь многие доживают до 100 лет. Я ничего особенного не делаю – ем то же самое, что и все. Как дал Бог, так и живу".

Ее дочь Дангуоле Заблоцкайте рассказала, что секрет, возможно, в генах - ее бабушка дожила до 105 лет. Важно, что у человека нет вредных привычек, но еще важнее – отношение к жизни и оптимизм.

"Мама всегда была довольна тем, что у нее есть. Никогда никому не завидовала и не думала о том, что у нее нет чего-то, что есть у соседа. Ее волновало другое", – сказала Заблоцкайте.

Вале живет одна, ее навещает дочь.

"Сейчас у меня дочь как экономка - я только командую, хотя если надо, и сама хожу в магазин", – рассказала Вале.

Она сказала, что зимой читает книги, которые ей по большей части дарят бывшие ученики. Ученики привозят ей и комнатные цветы.

Вале рассказала, что все ее подруги уже ушли в мир иной. Семь лет назад ее покинула сестра, больше 10 лет назад умер муж. Сейчас у нее осталась лишь дочь Дангуоле, доктор биологических наук. Она живет между Каунасом и Паневежисом.

Вале ждет не дождется весны, тогда она переедет на дачу в Каубаришкис. Она очень любит заниматься растениеводством. Сама перекапывает землю, сеет семена, пропалывает грядки, снимает урожай. Дочь к огороду не подпускает.

"Мама считает, что я ничего не умею делать", – смеется Дангуоле.

"Если пришлось бы повторить, я бы повторила тот же путь. Может, изменила бы какую-то незначительную деталь в жизни, но больше ничего. Я рада, что Литва свободна. Я могу свободно говорить, читать книги, в магазинах есть продукты. Такое изобилие, что даже не знаешь, чего хочешь. Да и пенсия у меня большая – на целых 56 центов больше уровня нищеты. Но сколько мне надо", – сказала Вале.

Больше всего она рада тому, что ее не забывают бывшие ученики. И приходят не с пустыми руками – кто книгу привезет, а кто – цветы.

"Я однажды сказала ученикам, чтобы больше ничего не везли, что все есть, ну разве какие семена, чтобы весной посеять на даче. Так сейчас у меня семян столько, что долго сеять придется", – улыбается Вале.