В рамках 100-летия, гостей ожидает большая праздничная программа. 23 марта в Сейме Литовской Республики прошла белорусско-литовская конференция.
В субботу состоялось праздничное шествие от улицы Тоторю до Ужуписа и открытие таблички с белорусским названием улицы Полоцко.
Также была открыта выставка фотографий, а вечером состоится праздничный концерт, в воскресенье почтут память деятелей Белорусской Народной Республики на кладбище Расу в Вильнюсе и в костеле Св. Варфоломея. Вечером того же дня в столичной ратуше состоится торжественный прием.
25 марта 1918 года Всебелорусский конгресс объявил об отделении Белорусской Народной Республики от России и о создании свободного и независимого государства. Оно просуществовало только до января 1919 года, когда страну оккупировали советские власти и создали Белорусскую ССР.
Как отмечается в пресс-релизе Белорусского дома прав человека им. Бориса Звозскова, в этом году впервые в новейшей белорусской истории власти этой страны разрешили мероприятия, посвященные этой дате.
Празднования 100-летнего юбилея организованы совместными усилиями Белоруского дома прав человека имени Б.Звозскова, гражданской компанией "ЕВРОПЕЙСКАЯ БЕЛАРУСЬ", молодежной ассоциацией StudAlliance, общество беларуской культуры в Литве, студенческим представительством Европейского гуманитарного университета, а также белорусскими и литовскими общественными деятелями, при поддержке Вильнюсского городского самоуправления, Сейма Литовской Республики и Центра Восточно-Европейских исследований (EESC).
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