Столбик термометра поднимется до 30 градусов, однако скоро - изменения

В ночь на воскресенье холодный атмосферный фронт будет штурмовать страну. Во многих местах пройдут сильные дожди, а к ночи - местами грозы. Будет преобладать умеренный южный ветер, но во время гроз возможны более сильные его порывы. Эта ночь также будет очень теплой с температурой от 14 до 19 градусов.
В воскресенье днем почувствуем существенное изменение погоды. Будет дуть юго-западный, западный ветер. В восточной части страны по-прежнему будут концентрироваться густые облака, временами будут идти обильные дожди, а температура будет колебаться в районе 20-21 градуса.
В начале следующей недели Литва останется в зоне активности упомянутого атлантического циклона.
В некоторых местах в ночь на понедельник, днем - во многих местах, ожидаются кратковременные дожди, возможна гроза. Ветер будет юго-западный, довольно сильный, местами порывы достигнут 15–17 м / с. Ночью температура упадет до 11–16 градусов тепла, а днем - 19–24 градусов тепла.
Во вторник дождя должно быть меньше, ветер немного утихнет, но температура будет на 2-3 градуса ниже как днем, так и ночью.
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