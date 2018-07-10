7 июля в декларации указана сделка с компанией Baltic Construction Group стоимостью 75 077 евро. Объект сделки – стройматериалы и услуги.
1 июля в декларации президента была указана аналогичная сделка с индивидуальным предприятием Cezis. Стоимость сделки – 72 452 евро.
Ранее Грибаускайте указала, что купила стойматериалы и услуги у компании Mūro ekspertai за 53 948 евро, а за 89 236 евро – у компании Alavas.
Участок земли президент купила в прошлом году за 75 500 евро у компании Apyvarta.
Итак, в общей сложности сделки на строительство дома на сегодняшний день обошлись президенту в 366 213 евро.
Советник президента Дайва Ульбинайте так прокомментировала сделки:
"Указанные в декларации президента сделки направлены на оплату услуг каждого этапа строительства. Все связанные со строительством расходы, все расходы больше 3000 евро, по-прежнему будут декларировать в установленном законом порядке. После окончания срока полномочий президент не останется в Турнишкес, поэтому она заботиться о жилье сама".
Проект дома президента подготовила компания Metro architektūra.
"Стандартный заказчик, только что всем известный. По сути проектирование ведется как и со всеми, готовят несколько вариантов на выбор. Сейчас выбран типовой вариант – между современным и классическим", – сказал директор компании Юлюс Билюнас.
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