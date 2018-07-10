

7 июля в декларации указана сделка с компанией Baltic Construction Group стоимостью 75 077 евро. Объект сделки – стройматериалы и услуги.

1 июля в декларации президента была указана аналогичная сделка с индивидуальным предприятием Cezis. Стоимость сделки – 72 452 евро.

Ранее Грибаускайте указала, что купила стойматериалы и услуги у компании Mūro ekspertai за 53 948 евро, а за 89 236 евро – у компании Alavas.

Участок земли президент купила в прошлом году за 75 500 евро у компании Apyvarta.

Итак, в общей сложности сделки на строительство дома на сегодняшний день обошлись президенту в 366 213 евро.

Советник президента Дайва Ульбинайте так прокомментировала сделки:

"Указанные в декларации президента сделки направлены на оплату услуг каждого этапа строительства. Все связанные со строительством расходы, все расходы больше 3000 евро, по-прежнему будут декларировать в установленном законом порядке. После окончания срока полномочий президент не останется в Турнишкес, поэтому она заботиться о жилье сама".

Проект дома президента подготовила компания Metro architektūra.

"Стандартный заказчик, только что всем известный. По сути проектирование ведется как и со всеми, готовят несколько вариантов на выбор. Сейчас выбран типовой вариант – между современным и классическим", – сказал директор компании Юлюс Билюнас.