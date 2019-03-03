В литовской столице в эти выходные проходила традиционная ярмарка Казюкаса – такая же красочная, как и ее посетители. В этом можно убедиться, если взглянуть на галерею фотографий.
Vilniečių gatvės stilius
© DELFI montažas

В воскресенье между прилавками с деревянными ложками и копченой рыбой прохаживались стильно одетые вильнюсцы и гости столицы. И несмотря на то, что часто говорят, что жители Литвы предпочитают темные и серые тона, на этот раз многие демонстрировали достаточно красочные наряды.

Подробнее в фотогалерее:

Оставьте свой комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя, вы соглашаетесь с условиями
Читать комментарии Читать комментарии

Общество

Стиль посетителей ярмарки Казюкаса поражает оригинальностью (3)

В литовской столице в эти выходные проходила...

Полиция: получено почти 150 сообщений о возможных нарушениях (3)

В Литве на муниципальных выборах фиксируют возможные...

Сквернялис: будет больше мандатов и больше мэров (6)

Премьер-министр Литвы Саулюс Сквернялис надеется,...

Погода: на смену мокрому снегу придут дождь и туман

После пасмурного воскресенья наступит дождливый...

Витаутас Ландсбергис после голосования был немногословен: единственный критерий – пристойность (42)

На муниципальных выборах свой голос отдал бывший...

TOP новостей

В Литве в воскресенье проходят муниципальные выборы  проголосовали больше 30% избирателей (338)

В воскресенье в Литве проходят муниципальные выборы и...

Габриэлюс Ландсбергис: может быть много неожиданных сюрпризов (50)

Лидер консерваторов Габриэлюс Ландсбергис сказал, что...

Витаутас Ландсбергис после голосования был немногословен: единственный критерий – пристойность (42)

На муниципальных выборах свой голос отдал бывший...

Полиция: получено почти 150 сообщений о возможных нарушениях (3)

В Литве на муниципальных выборах фиксируют возможные...

Погода: на смену мокрому снегу придут дождь и туман

После пасмурного воскресенья наступит дождливый...