В воскресенье между прилавками с деревянными ложками и копченой рыбой прохаживались стильно одетые вильнюсцы и гости столицы. И несмотря на то, что часто говорят, что жители Литвы предпочитают темные и серые тона, на этот раз многие демонстрировали достаточно красочные наряды.
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