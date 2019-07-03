"КОС (...) решает удовлетворить иск частично и присудить истице от ответчика – больницы Лаздияй 1000 евро в качестве возмещения имущественного ущерба, 25000 евро в качестве возмещения неимущественного ущерба", – сообщила судья Виргиния Гудинене.
Еще 6000 евро компенсации неимущественного ущерба получит муж женщины.
Это гражданское дело в КОС рассматривалось в закрытом режиме, поэтому решение суда детально не комментируется.
Супруги хотели отсудить у больницы Лаздияй 150000 евро.
Пострадавшая из-за церебрального паралича находится в инвалидной коляске. В 2004 году в результате операции кесарева сечения у них с мужем родился сын. Медики подтвердили, что именно тогда ей и была выполнена стерилизация, так как другие хирургические операции женщине не делались.
Муж женщины рассказал BNS, что о том, что не может иметь детей из-за хирургического вмешательства, он узнал в 2016 году, когда после неудачных попыток зачать ребенка в течение нескольких лет они с женой обратились в частное медицинское учреждение. Там и был установлен дефект фаллопиевых труб у жены.
Семья полагает, что операция женщине была сделана по просьбе их близких, которые не одобряли планы супругов иметь детей.
Эксперты в области судебной медицины констатировали, что установленные дефекты фаллопиевых труб были симметричные и одинаковые – комиссия сочла это "воздействием механического характера", которое нельзя объяснить врожденной патологией, тем более после того, как у женщины родился ребенок.
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