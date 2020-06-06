Статус безработного: кому платить ОНЗ и какие выплаты появятся в ближайшее время

Как известно, если житель Литвы не работает, не учится, не занимается какой-либо экономической деятельностью, он обязан платить ОНЗ (есть исключение, например, для официальных безработных и одного из родителей до достижения ребенком (детьми) определенного возраста.

За счет государства также застрахованы люди, у которых есть необходимый пенсионный стаж (в этом году - 31,5 года, в 2023 г. - 33 года).

Государство за свой счет страхует и официальных безработных. Служба занятости в таком случае регистрирует безработного и оформляет пособие.

Однако надо подчеркнуть, что выплаты полагаются не во всех случаях. Представитель Соцмина Эгле Самошкайте сказала Delfi, что у человека должен быть стаж не меньше 12 месяцев за последние 2,5 года (30 месяцев).

Пособие платят 9 месяцев, каждые три месяца оно снижается. Размер пособия зависит от доходов и от установленного "потолка".

Постоянная часть пособия - 141,25 евро плюс переменная (она каждые три месяца снижается): 1-3 месяцы – 38,79% средних доходов, 4-6 месяц – 31,03%, 7-9 месяц – 23,27% (но не больше 783,51 евро во втором квартале 2020 года).

Парламент Литвы принял поправки к закону, чтобы улучшить положение безработных. Однако пока новая система не работает. Выяснилось, что во время карантина заявки на получение пособия не принимают, а порядок выплат не установлен.

Сейчас парламент решил, что новый порядок вступит в силу, как только его подпишет президент. По словам Самошкайте, выплаты получат уже зарегистрированные в Службе занятости люди.

По новым правилам, получающие пособие по безработице люди, получат дополнительно по 42 евро, а те, кто уже не получает - по 200 евро.