Компания Spinter tyrimai по заказу информационного портала DELFI провела опрос. У жителей Литвы спрашивали, как за последние месяцы изменились их зарплаты. Большая часть участников опроса - 39,2% - указала, что их доходы не изменились. Еще 30,4% участников опроса сказали, что они не работают: это были пенсионеры, студенты, безработные.

Часть участников опроса указала, что зарплата у них снизилась – таких было 3,3%.

Рост зарплат ощутили 27,1% участников опроса, из них у большей части зарплаты увеличились до 10% (23,4%). Зарплаты росли в основном у работников возрастной группы 25-45 лет, у людей с высшим образованием, большими доходами.

"Видно, что зарплаты росли. Может, не так быстро, чтобы это ощутила большая часть жителей. Можно выделить несколько сегментов: это молодые профессионалы с высшим образованием, которые хорошо освоили компьютерные технологии. Между тем у людей с небольшими доходами, доходы растут незначительно, поскольку работа у них попроще и живут они не в крупных городах. Там и бизнесу сложнее, и возможностей повысить зарплату, наверное, меньше. Зарплаты вообще связаны с тем, на сколько поднимают минимум, необлагаемый налогами размер. С этим связано, но не с реальными законами экономики", – сказал глава компании Spinter tyrimai социолог Игнас Зокас.

Он прибавил, что опрос показал разницу между городами и регионами.

"Это ярко выраженная разница, но нет никаких намеков на изменение ситуации", – сказал Зокас.

Результаты опроса также показали, что на повышение зарплаты больше всего надеются мужчины в возрасте 26-35 лет, респонденты с высшим образованием. По словам Зокаса, у этих респондентов чаще всего и увеличивалась зарплата, поэтому и их ожидания лучше. Всего 25,7% участников опроса считают, что в ближайший год их зарплаты увеличатся. Но большая часть – 69,5% даже не надеются на изменение зарплат.

Старший аналитик банка Luminor Индре Гените-Пикчене сказала, что официальная статистика показывает рост зарплат на 10% в год, а, по данным "Содры", зарплаты выросли на 12%. По ее словам, вероятно, у людей с небольшими доходами зарплаты увеличились после увеличения минимальной зарплаты. Это значит, что в течение года большая часть жителей должна была ощутить рост зарплат. Однако у респондентов спрашивали о том, увеличились ли их зарплаты за последние месяцы, значит, они не могли ответить да, если зарплату им увеличили в начале года.

Однако аналитик считает, что вполне возможно, что были и такие люди, чьи зарплаты не изменились.

"Если это неквалифицированные работники, получающие минимум, то после повышения минимума их зарплаты становятся больше, а если у человека зарплата выше минимума, а профессия неконкурентоспособная, то естественно, у такого человека зарплата могла не измениться. Поскольку у человека нет выбора, он склонен мириться с этим.

Вероятно, это характерно для регионов, где вообще существует серьезная проблема - работодателей немного, они пользуются благоприятными условиями: просто заставляют работников смириться с существующей зарплатой и ее не повышают", – сказала Гените-Пикчене.

По мнению аналитика, большая часть участников опроса на повышение зарплаты не рассчитывает в силу своего литовского менталитета и отсутствия амбиций.

"На западе люди объединяются в профсоюзы, борются, не смиряются с существующей ситуацией. Когда экономика растет, компании получают хорошую прибыль, работник на Западе не будет мириться, заставит работодателя делиться общим благом. В Литве же это не распространено, литовцы склонны приспосабливаться, мириться, свое недовольство изливать в комментариях, вместо того, чтобы предпринимать какие-то действия, хотя бы минимальные перемены, беседу с работодателем или поиск другой работы", – считает аналитик.

Откладывать деньги получается не у всех

Респондентов также спрашивали, удается ли им откладывать деньги. Большая часть участников опроса (51,9%) указали, что им не удается сэкономить, что-то отложить. Почти 15% сказали, что им даже приходится деньги брать в долг. Людям с самыми небольшими доходами, жителям районов и молодежи до 25 лет, чаще всего не удается ничего отложить.

До 50 евро в месяц могут отложить 22,9% респондентов. Обычно это жители крупных городов, с высшим образованием, с большими доходами, возрастная группа - 46-55 лет.

Еще 18,4% участников опроса откладывают 51-100 евро в месяц, 6,4% - 101-300 евро, 0,4% – больше 300 евро.

Гените-Пикчене считает, что множество людей живет от зарплаты до зарплаты, поэтому у них даже не с чего откладывать "на черный день". Эти люди живут на грани нищеты. "Это очень сложная и натянутая финансовая ситуация, особенно во время экономического роста. А потом экономический цикл перейдет в новую фазу, рост прекратится, вот этот сегмент и почувствует это больше других", – считает аналитик. Она заметила, что нужно иметь столько сбережений, чтобы в случае необходимости можно было прожить на них полгода.

На вопрос, откладывают ли жители деньги на будущее своим детям. У большей части участников опроса несовершеннолетних детей не было (64,6%). Из остальных 35,4% 10,2% указали, что стараются делать это регулярно, 9,2% – стараются, но сделать это удается редко, 14,3% хотели бы это делать, но у них нет такой возможности. Еще 1,7% сказал, что не откладывает.

Из тех, кто откладывает деньги на детей, 66,7% указали, что откладывают детям на учебу, 18,5% - без конкретной цели, 10,3% – на начало самостоятельной жизни ребенка, и лишь 3,1% – на отдельное жилье для ребенка.

Чаще всего на учебу детям откладывают женщины, люди с высшим образованием и с хорошими доходами, а мужчины и люди с небольшими доходами откладывают на начало самостоятельной жизни ребенку.

Компания Spinter tyrimai провела опрос 23-31 августа. В нем участвовало 1007 респондентов в возрасте от 18 до 75 лет.