Это первый случай после трехмесячного перерыва, когда в Литве фиксируется негативный миграционный баланс.

В мае, июне и июле в страну прибывало больше людей, чем уезжало, это были первые подобные случаи с момента вступления Литвы в Евросоюз в 2004 году.

По данным Департамента, в последний месяц лета из страны уехали 4382 человека, а прибыли – 3343 человека.