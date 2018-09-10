В августе этого года из Литвы эмигрировали на тысячу человек больше, чем прибыли, сообщил в понедельник Департамент статистики.
Lutono oro uostas
© AFP / Scanpix

Это первый случай после трехмесячного перерыва, когда в Литве фиксируется негативный миграционный баланс.

В мае, июне и июле в страну прибывало больше людей, чем уезжало, это были первые подобные случаи с момента вступления Литвы в Евросоюз в 2004 году.

По данным Департамента, в последний месяц лета из страны уехали 4382 человека, а прибыли – 3343 человека.

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