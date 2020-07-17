Эти печальную статистику представил глава Больничной кассы Гинтарас Кацявичюс. Сквернялис оценил ситуацию как печальную.
"Вопрос видимо созрел и перезрел. Невозможно понять, почему наши медучреждения с таким трудом возвращаются к прежнему режиму работы. У нас масса жалоб – в связи с тем, что люди не могут получить услуги. Трудно даже получить консультацию по телефону, ситуация ненормальная", – сказал глава правительства.
Он заметил, что нагрузка на некоторые частные клиники увеличилась до 120%, а в государственных и 30% услуг не предоставляют.
"С этим нельзя мириться", – отметил он.
Глава Минздрава Аурелиюс Верига отметил, что проблемы есть.
"Частные предоставляют больше 100%, значит установленные требования им не мешают. Они приспособились и предоставляют услуги", – сказал Верига.
Карантин в Литве отменен с середины июня. В отношении медучреждений остались следующие требования безопасности: уборка и дезинфекция помещений, включая уборку после каждого пациента, управление потоком пациентов, нельзя предоставлять услуги на месте в соседних кабинетах.
Если сравнивать июнь 2019 и 2020 годов, то видно, что поток пациентов сократился на 60%, в госполиклиниках – на 68%, в частных – на 45%. В июне 2019 года в поликлиники пришли больше 1 млн. пациентов, а в июне этого года – больше 400 000.
Что касается количества дорогих анализов, то в государственных учреждениях их провели меньше, чем в прошлом июне, а в частных, соответственно, больше. Например, в частных клиниках чаще делали гемодиализ. Консультации специалистов в этом июне были на 42% меньше доступны чем в июне прошлого года.
Кацявичюс сказал, что мощности работы зависели от конкретных поликлиник. Например, Алитусская предоставила 80% от предоставленных в июне прошлого года услуг, а Антакальнисская поликлиника 70%.
На последнем месте списка – Науининкская поликлиника (всего 23%), Каролинишкская - 35%.
"Что касается услуг стационаров, то тут ситуация неплохая. В июне мощности составили около 80%", – сказал Кацявичюс.
Премьер Сквернялис сказал, что в данной ситуации недостаточно наблюдать за ситуацией, уже нужно вводить коррекцию.
"Тут недостаточно наблюдений, нужны коррекции", – сказал он, заметыив, что надо вводить финансовые санкции.
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