Быстро завершились 5 праздничных недель "Рождества в столице" – вильнюсская елка была названа самой красивой елкой Европы, sВильнюс включили в Top 5 городов Европы и 25 мира, где лучше всего встречать Новый год. Зимний праздник со всеми праздничными мероприятиями привлек более миллиона посетителей, альтернативный рождественский дворик в Лукишкской тюрьме посетили больше 85 000 человек.
Vilniaus kalėdinė eglė iš paukščio skrydžio
© DELFI / Josvydas Elinskas

"Очень радует, что фестиваль "Рождество в столице" прославляет Литву и ее столицу во всем мире, в город приезжает все больше туристов", – сказал глава проекта Паулюс Юргутис.

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В зарубежных СМИ аудитория проекта составила 918 млн. Телеканал BBC на своем сайте в рубрике Newsround признал, что самая красивая елка - в Вильнюсе. Елка-королева обошла даже Рожде́ственскую ёлку в Рокфе́ллеровском центре, которую в этом году украсили 3 млн. кристаллами Swarovski. 2 декабря Fox News на фейсбуке представил материал с фотографиями вильнюсской елки, который понравился 12 000 пользователей. Сайт European Best Destinations, офис которого находится в Брюсселе провел рейтинговку - самую красивую елку выбирали 14 000 путешественников из 82 стран, они выбрали вильнюсскую елку самой красивой в Европе.

Согласно статистике, рождественские мероприятия и праздник Нового года повлияли на решение 61% туристов, выбравших поездку в Вильнюс.

Больше всего елкой и праздничными мероприятиями в социальных сетях интересовались жители Литвы и соседних стран – Беларуси, Латвии, Польши, а также жители Великобритании, США и Италии.

Рождественский городок на Ратушной площади привлек больше 100 000 посетителей, а Кафедральной – больше 500 000.

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