"Мы не ждем второй волны. Мы хотим избежать ее, но данные за последние сутки бьют рекорды. Мы хотим избежать второй волны, но данные за последние сутки - это рекорд. По статистике, мы сейчас где-то на уровне апреля, и приближаемся мы не к показателям за май-июнь, а к мартовским. Правительство предусмотрело шаги, если ситуация не изменится, нам придется вернуться к принудительному регулированию", - сказал премьер-министр Саулюс Сквернялис.

Вопрос мер борьбы против коронавируса (COVID-19) будет решаться на заседании правительства в среду. Премьер пока неохотно комментирует возможные меры, но подтвердил, что поднимут вопрос масок на мероприятиях под открытым небом.

"Такая возможность есть. Это не значит, что всем, выходящим на улицу, придется надевать маски, они будут обязательны на мероприятиях, которые будут проводить на открытом воздухе. Это касается мероприятий, которые длятся 1,5-2 часа пусть и на открытом воздухе, но бывает тесный контакт, мы не шевелимся – сидим или стоим, речь не идет о ярмарках, где люди ходят, где контакт краткосрочный, вот такой вариант эффективен, его могут одобрить завтра. Это не значит, что все, кто выходит на улицу – в парки, в лес, на улицы города, будут в масках, нет, это касается мероприятий", - сказал Сквернялис.

Он констатировал, что на этот раз больше всего проблем вызвали семейные праздники и большие мероприятия под открытым небом.

Уже сообщалось, что за минувшие сутки установили 38 новых случаев коронавируса.