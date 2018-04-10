"В прошлом году средний рост составлял 3,7%, в марте годовая инфляция была 2,7%. Это в основном обусловлено благоприятным изменением мировых цен на сырье, снижения роста цен на услуги и снижение действия повышения акциза на алкоголь", - сказал представитель Центробанка Литвы Паулюс Моркунас.

ЦБ прогнозирует, что инфляция в этом году также составит 2,7%.

По словам Моркунаса, на снижение инфляции влияет и стабильность цены на нефть. По его словам, цены на молочные продукты также растут медленнее, чем в прошлом году.

"С середины 2017 года в Европе растет сырье для молочных товаров, поэтому растет предложение молочных продуктов. Этот фактор и большие запасы сухого молока в Европе обуславливают более медленный рост цен на молоко и молочные товары. Цены на другое сырье остаются на похожем уровне, за исключением сахара, который дешевеет из-за больших его запасов в Европе", - заметил Моркунас.

По его словам, более низкую инфляцию обуславливает и снижение влияния повышения акцизов на алкоголь, что в прошлом году увеличило инфляцию на 0,7%.

"Сейчас это влияние ослабевает (...). Если не считать влияния косвенных налогов, цены на продукты в Литве снижаются меньше, чем в Латвии и Эстонии", - сказал Моркунас.

Но, по его словам, цены растут в секторе услуг.

По его словам, инфляцию повышает и рост зарплат. Он заметил, что зарплаты будут в этом году увеличиваться медленнее, чем в прошлом, но зарплаты все равно будут расти из-за напряжения на рынке труда.

Согласно данным, в этом году они увеличатся на 6,7%, а цены - на 2,7%. В прошлом году зарплаты в среднем увеличились на 8,5%, а цены - на 3,7%.