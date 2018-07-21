В Литве подорожание продуктов, услуг и промтоваров уже никого не удивляет. Кто-то еще возмущается подорожанием сливочного масла, мороженого, услуг парикмахера. Но недавно в Паневежисе настоящей бомбой стала информация Департамента статистики Литвы. Сообщалось, что в Паневежисе дороже чем в Вильнюсе и Каунасе цветы, услуги гостиниц, такси и даже шаурма.
© DELFI / Kiril Čachovskij

Шаурма в Паневежисе дороже, чем в любом другом литовском городе, пишет Naujienos.lt. Маленькая шаурма в лаваше в там стоит в среднем 2,90 евро (за 1,5 г. она увеличилась вдвое). Средняя цена шаурмы в Литве – 2,47 евро.

Однако с этой информацией не согласны владельцы паневежского бизнеса. Йоланта Савицкене, которая держит свое заведение, торгующее шаурмой уже 15 лет, сказала, что у нее шаурма стоит 2,50 евро, и цена не менялась со дня введения евро.

"Мы не понимаем, откуда взяты эти цифры. Кажется, стоит кто-то за углом и делает, что хочет. У нас никогда не было никого, кто пришел бы фиксировать цены", – удивлялась Савицкене.

После такой информации испугались не только торговцы, но и покупатели. Они стали спрашивать, не меняется ли в заведении ценовая политика.

Таких денег - 2,90 евро - в Паневежисе за шаурму не берут и другие заведения – 2,80 евро небольшая шаурма стоит на ул. Мариёну, 2,30 евро - на ул. А.Сметоны.

Странными паневежским предпринимателям кажутся и цены на такси. Согласно статистике, одна поездка в Паневежисе на такси на расстояние 5 км стоит 4,04 евро, а в среднем по Литве – 3,68 евро (в Вильнюсе якобы 3,36 евро, а в Клайпеде – 3,15 евро).

Таксист Видас, с которым говорил журналист Sekundė, сказал, что эти 5 км можно считать по-разному, они могут стоить как 2, так и 6 евро.

"Если попадаешь в затор, например, закрывают переезд, таксометр может и больше накрутить. А иногда у бедной бабушки есть всего 2 евро, так хватит и этого", – сказал таксист.

Он не согласен с тем, что в Вильнюсе услуги такси дешевле. Он рассказал, что иногда ездит на рабочем авто в Вильнюс, так вильнюсцы будто бы останавливают его, чтобы проехаться дешевле и жалуются на высокие цены в Вильнюсе.

Эксперты говорят, что в Паневежисе дешевле обходятся автобусы - всего 52 евроцентов, а в Вильнюсе – целых 78 евроцентов.

Даже цветы, по данным Департамента статистики, в Паневежисе дороже, чем в других городах Литвы. Сообщается, что одна роза там стоит в среднем 2,07 евро.

Флорист Ева сказала, что это недешевый товар, особенно высокие цены на цветы в сфере ритуальных услуг. Однако она не сомневается, что можно найти и более дешевые варианты. Она сама в одном ТЦ покупает букет из 10 цветов за 11 евро.

Соседка Евы Моника также заметила, что розы дороже 2 евро в Паневежисе вряд ли кто-то продает.

Кстати, статистика показывает, что услуги по копке могил в Паневежисе также стоит дороже, чем в других городах Литвы.

Скептически информацию статистиков оценили и представители гостиничного сектора. По данным статистики, в Паневежисе номер на двоих в 3-звездочной гостинице обойдется в 76 евро, а в Вильнюсе 63,9 евро, а в других городах - еще меньше.

Владелец гостиницы Conviva Дайнюс Киселюс сказал, что сравнивать цены на гостиницы в Вильнюсе и Паневежисе даже невозможно. В его гостинице как раз двухместный номер и стоит 76 евро на двоих. Но цена для постоянных клиентов снижается. Наша гостиница в центре – напротив мэрии. А что в центре Вильнюса у Ратуши стоимость двухместного номера будет 76 евро? Там без 400 евро делать нечего", – сказал Киселюс.

Кроме прочего, в Паневежисе дороже обходятся визиты к кардиологам - консультация стоит 63,5 евро (в Шяуляй наполовину дешевле).

Зато в Паневежисе самые дешевые билеты в кинотеатр (5,25 евро) и услуги парикмахера (15,7 евро). Однако на деле в дорогих салонах стрижка в Паневежисе стоит от 50 евро.

Откуда такие неточности в статистике, пыталась ответить представитель Департамента статистики Эгидия Ивановене. Она сказала, что цены они по специальным таблицам сверяют каждый месяц.

"Отдел опроса фиксирует цены. В нем работают люди, которые узнают цены, у них есть список и по графику они проверяют цены в избранных компаниях. Затем информацию передают в отдел по ценам, там их анализируют и представляют результат. Это нужно для составления индекса", – сказала специалист.

В Паневежисе, по ее словам, работают две женщины, которые проводят опросы, они ходят по магазинам, компаниям, если надо звонят и собирают необходимые данные. Их жестко контролируют.

"Может быть точно? Если должна пойти, посмотреть цену продукта, то ведь не скажет человек иную цену, нежели та, что есть на этикетке. Суть в том, что потом считается средняя цена по стране", – сказала она об объективности цен. По ее словам, поскольку проверяют не все указанные цены, поэтому у жителей могут быть сомнения.

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