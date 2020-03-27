Стартует инициатива Дианы Науседене по созданию базы данных потенциальных доноров крови для борьбы с пандемией

"Мы должны заранее подумать о ситуации, что мы будем делать, если во время вспышки пандемии внезапно начнем испытывать дефицит крови, потребность в ней возрастет или часть доноров заболеют и будут вынуждены находиться в изоляции. Для подготовки к такой ситуации у нас должна быть информационная база данных граждан, готовых стать потенциальными донорами", - сказала Диана Науседене.

Она отметила, что очень важно заранее организовать регистрацию сознательных граждан, чтобы сотрудники Центра крови имели возможность срочно, напрямую и очень целенаправленно обратиться к ним, в случае дефицита конкретной группы крови.

"Мы должны быть готовы к экстремальным ситуациям. Я заполнила все необходимые документы, и как только я получу сигнал из Центра крови, что крови не хватает, я немедленно приеду сдать ее. Давайте будем готовы реагировать на просьбы медиков", - обратилась к жителям страны супруга Президента.

По словам директора Публичного учреждения "Национальный центр крови" Даумантаса Гутаускаса, перед лицом пандемии очень важно обеспечить непрерывность донорства крови. У крови и ее компонентов определенный срок хранения, например, эритроциты могут храниться примерно 42 дня, тромбоциты – всего пять.

"По этой причине мы не можем накапливать большой запас крови, а должны поддерживать гармоничное и постоянное взаимодействие с донорами", - объясняет специалист.

Как отметил Даумантас Гутаускас, несмотря на то, что почти все плановые операции в медицинских учреждениях временно остановлены, во время карантина кровь требуется каждый день – для срочных операций, новорожденных, рожениц, пациентов после различных травм и других несчастных случаев. Переливание крови постоянно необходимо пациентам с определенными патологиями – при серьезных инфекционных и онкологических заболеваниях.

По словам Дианы Науседене, очень важно, чтобы гражданское общество заранее подумало о возможности присоединиться к акции по сознательному донорству. "Часть компонентов крови жизнеспособна только пять дней, заранее и надолго делать их запас невозможно. Поэтому мы должны быть готовы реагировать оперативно. В настоящее время массовое донорство нецелесообразно, это актуально только в отношении конкретных групп крови, но очень важно зарегистрировать людей, готовых сдать свою кровь для благородной цели, и тем самым увеличить число потенциальных доноров. Мы обязаны иметь списки доноров разных групп крови, чтобы справиться с критической, резко возросшей потребностью", - сказала супруга Президента Литвы.

Поэтому все, кто не является донором крови или сдает кровь очень редко, но может сделать это в случае чрезвычайной ситуации, приглашаются регистрироваться в специальном списке потенциальных доноров крови уже сейчас. О своем желании сдать кровь в случае ее особо серьезного дефицита можно сообщить Национальному центру крови, который отвечает за составление этого списка и консолидацию доноров, по эл. почте donorai@kraujodonoryste.lt или по номеру +370 614 35940.

Даумантас Гутаускас отметил, что и в условиях пандемии сотрудники Национального центра крови гарантируют безопасность как персонала, так и доноров – у этого учреждения есть достаточное количество всех необходимых средств защиты. Людям, желающим сдать кровь, Центр предлагает безопасную услугу по перевозке – донора бесплатно могут взять из дома и доставить назад на автомобиле, который постоянно дезинфицируется, кроме того, водителям и пассажирам предоставляются все необходимые средства индивидуальной защиты.

Донором может стать:

- здоровый человек от 18 до 65 лет и весом не менее 50 кг;

- у человека должен быть достаточный уровень содержания гемоглобина, который всегда определяется при заборе крови. Норма для женщин ≥125 г/л, для мужчин – ≥135 г/л;

- следует отметить, что после гепатита А кровь сдавать можно (раньше это было запрещено, поэтому многие не становились донорами);

- мужчины могут сдавать кровь шесть раз в год, женщины – четыре раза.

Противопоказания к донорству:

- пребывание в период последних 28 дней за границей;

- контакт с человеком, зараженным COVID-19 (сдавать кровь можно спустя 28 дней после возвращения в Литву или наличия контакта);

- простуда или другие симптомы, такие как насморк, боль в горле, кашель, повышенная температура и т.п. (донация возможна после полного выздоровления – исчезновения всех симптомов);

- при герпетической инфекции донорство разрешается только после выздоровления (т.е. донация разрешается спустя неделю после отпадания струпа);

- прием определенных медикаментов (нельзя сдавать кровь людям, принимающим препараты инсулина; после приема антибиотиков должно пройти две недели и т.п.);

- беременность;

- пирсинг, нанесение татуировок, перенесенные операции (отвод от донорства – шесть месяцев);

- инфекционные (СПИД, туберкулез, гепатит В, гепатит С и другие тяжелые инфекционные болезни), онкологические, тяжелые сердечно-сосудистые заболевания и заболевания нервной системы, анемия, коагулопатия.

Это не конечный список. Это наиболее распространенные противопоказания к сдаче крови.

Здоровым людям сдавать кровь абсолютно безопасно и даже полезно!