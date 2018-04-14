В столице стартовала весенняя уборка улиц от скопившихся за зимний сезон песка, соли и других наносов. В настоящее время на чистке улиц занято 20 специальных вакуумных машин.
© A.Stackevič nuotr.

На них дорожные службы охватывают более чем полусотни столичных улиц – 110 километров территории, до мая месяца будет убрана и остальная часть – свыше 500 улиц (территория площадью 3 млн. кв. м).

Обычно для того, чтобы улицы были чисто убраны, они подвергаются чистке 4-5 раз.

За менее чем неделю от начала весенней уборки улиц в Вильнюсе уже собрано около 516 тонн скопившегося на улицах столицы после зимнего сезона песка, соли и прочего мусора.

В первую очередь проводится уборка магистральных улиц и улиц, по которым проходит транзитное движение и движение общественного транспорта. Все работы ведутся в ночное время во избежание образования в городе автомобильных пробок в дневное время, а также чтобы водители не почувствовали неудобств.

В течение месяца обычно проводится уборка около 450 тыс. кв. м улиц. Специальным влажным способом уборка улиц начинается немного позже, когда средняя температура воздуха бывает положительной. Тогда влажная уборка репрезентативных улиц города, площадь которых достигает около 104,4 тыс. кв. метров, проводится 4-5 раз в месяц.

Gatvių valymas
Gatvių valymas
© A.Stackevič nuotr.
Оставьте свой комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя, вы соглашаетесь с условиями
Читать комментарии Читать комментарии

Общество

Стартовала весенняя уборка улиц

В столице стартовала весенняя уборка улиц от...

Литовка в Ирландии: от работы в ангаре до собственного магазина (5)

Ольга Де Винья живёт в Ирландии на протяжении 17 лет....

Ученые пытаются генетически подтвердить подлинность останков Калиновского (9)

Ученые стремятся выяснить генетическим путем, какие из...

Глава "Содры": люди хотят получать пенсии выше своей зарплаты (77)

Несмотря на то, что действующая в Литве система...

Национальная земельная служба указала, когда завершится процесс возврата земли (2)

До 1 апреля 2018 г. 781 970 жителей восстановили свое право на...

TOP новостей

Литовка в Ирландии: от работы в ангаре до собственного магазина (5)

Ольга Де Винья живёт в Ирландии на протяжении 17 лет....

Donaldas Trumpas

Коалиция во главе с США нанесла авиаудары по Сирии (675)

Коалиция во главе с США нанесла удары по Дамаску и...

Сегодня в Вильнюсе и Висагинасе пройдет "Тотальный диктант" проверьте свои знания русского языка! (4)

14 апреля в 14 час. в двух городах Литвы – Вильнюсе и...

Стартовала весенняя уборка улиц

В столице стартовала весенняя уборка улиц от...

Путин назвал удар по Сирии "актом агрессии против суверенного государства" (41)

Президент России Владимир Путин назвал ракетный удар...