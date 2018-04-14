Стартовала весенняя уборка улиц

На них дорожные службы охватывают более чем полусотни столичных улиц – 110 километров территории, до мая месяца будет убрана и остальная часть – свыше 500 улиц (территория площадью 3 млн. кв. м).

Обычно для того, чтобы улицы были чисто убраны, они подвергаются чистке 4-5 раз.

За менее чем неделю от начала весенней уборки улиц в Вильнюсе уже собрано около 516 тонн скопившегося на улицах столицы после зимнего сезона песка, соли и прочего мусора.

В первую очередь проводится уборка магистральных улиц и улиц, по которым проходит транзитное движение и движение общественного транспорта. Все работы ведутся в ночное время во избежание образования в городе автомобильных пробок в дневное время, а также чтобы водители не почувствовали неудобств.

В течение месяца обычно проводится уборка около 450 тыс. кв. м улиц. Специальным влажным способом уборка улиц начинается немного позже, когда средняя температура воздуха бывает положительной. Тогда влажная уборка репрезентативных улиц города, площадь которых достигает около 104,4 тыс. кв. метров, проводится 4-5 раз в месяц.