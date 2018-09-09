Об этом 9 сентября утром сообщил сам счастливый отец Арунас валинскас-младший.

"Жена чувствует себя хорошо. Доченька пока информацией не делится (смеется). Я только повторю слова жены - все супер. Еще прошло слишком мало времени, но все отлично", – не скрывал радости новоиспеченный отец.

Мама малышки - Виктория Денисовайте. По словам молодого отца, она чувствует себя хорошо.

Еще недавно новость о будущих переменах комментировал Арунас Валинскас. Говоря о первом внуке/внучке, он пребывал в хорошем расположении духа.

"Что поделать... Время идет. Настроение традиционное. Я никогда не боялся стать дедушкой, но я боялся того факта, что мне придется спать с бабушкой", - шутил телеведущий.

На вопрос, представляет ли он, что чувствуют сын и его избранница, став родителями, он заметил: "Честно говоря, я думаю, что они чувствуют себя так же, как мы себя чувствовали, когда ждали его появления на свет. Все первенцы одинаковы – ждет неизвестность, много желаний, беспокойства. Мы никогда не акцентировали это, но было самое время, 28 лет, сколько можно ждать".

Он сказал, что этого события давно ждала вся семья Валинскасов, они с женой давно этого ждали.

"Нянчить детей должны их родители, дедушки и бабушки могут помочь советами. Я не думаю, что у меня съедет крыша, как у Жильвинаса Жвагиулиса. Он растаял, стал как кисель. Дедушки и бабушки любят внуков не так, как родители любят детей. Но в любом случае, к нам пришла большая радость, мы рады за молодую и красивую семью, способствуем улучшению демографии в Литве", - сказал весной DELFI Валинскас.