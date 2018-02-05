Согласно прогнозам, в этом году 100 работающих должны содержать 53 детей и пенсионеров - с 2016 года этот число ежегодно растет на 1 человека. Аналитики пока утверждают, что в набат бить не стоит, но надо сделать так, чтобы на рынке труда оставалось как можно больше пенсионеров.

По словам старшего экономиста банка Luminor Жигимантаса Маурицаса, до 2026 года число пенсионеров в Литве практически не будет меняться, поэтому еще есть время для реформы рынка труда.

"Если эмиграция по-прежнему будет высокой, и мы не сможем включить пенсионеров в рынок труда, тогда число работников будет быстро сокращаться. Согласно подсчетам, после 2026 года число работников может сокращаться на 2% в год", - сказал Маурицас.

В таком случае начнут снижаться пенсии, поскольку не хватит работников, которые платят налоги. Также возникнет риск, повышения налогов на труд, чтобы не снижать пенсии.

Однако, по словам экономиста, к примеру, в Скандинавии, работников старшего возраста успешно вводят в рынок труда.

"По мере роста экономики, к примеру, в Скандинавии, появляется много работающих пенсионеров. Даже больше, чем в Литве, и большая часть из них работает по собственному желанию. Они получают пенсии, но работают. Такие люди представляют собой намного меньшее бремя для экономики", - сказал Маурицас.

Кроме того, по его словам, в экономике остается все меньше работ, где требуется физическая сила, все больше ориентируются на сектор услуг, поэтому люди на пенсии могут работать в этом секторе, оставаясь работать, к примеру, не на полную ставку.

Но для того, чтобы изменить рынок труда, должно измениться отношение работодателей к пожилым людям, считает экономист.

Профессор Вильнюсского университета Ромас Лазутка обратил внимание на то, что мало вовлечь пожилых людей в рынок труда. По его словам, это комплексная проблема - она связана как со здоровьем жителей, так и с отношением бизнеса к людям старшего возраста.

По оценке Лазутки, с одной стороны будет не хватать рабочей силы, вырастут зарплаты, тогда в рынок труда включатся студенты, может быть, пенсионеры. Но для этого нужно отказаться от стереотипов.

"Бизнес должен приспособиться к этим людям старшего возраста, принять их, не дискриминировать, как это сейчас делают, особенно если человек ищет другую работу. Также и управление надо менять, ведь одно дело руководить молодыми, а другое - пожилыми людьми", - заметил Лазутка.

Кроме того, нынешнее состояние здоровья пожилых людей неважное, поэтому они не способны работать. По словам Лазутки, перед тем, как вовлекать людей в рынок труда, нужно провести такую реформу, чтобы они вообще были способны работать.

"Отдельно считают продолжительность здоровой жизни, до какого возраста люди живут в среднем без каких-то серьезных хронических заболеваний, инвалидности, что мешает работе. Это обязанность государства больше внимания уделять здравоохранению и здоровому образу жизни, чтобы люди были здоровыми, тогда они смогут работать", - сказал Лазутка.

Консультант Соцмина из Дании Оле-Бейер Сёренсен на минувшей неделе сказал журналистам, что в Литве надо повысить пенсионный возраст.

"Так снизится бремя молодых работников", - сказал он.

По данным Департамента статистики Литвы, неблагоприятная ситуация в Литве в основном обусловлена эмиграцией. В прошлом году численность населения страны сократилась на 37 800 (1,3%) до 2,81 млн. Всего в 2017 г. из Литвы уехали 57 200 жителей (на 13,8% больше, чем в 2016 г.), половина уехавших - молодежь в возрасте 20-29 лет.