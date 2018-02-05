В Литве из-за эмиграции численность трудоспособного населения по-прежнему снижается, поэтому работающим приходится содержать все больше детей и пенсионером. Аналитики прогнозируют, что если ничего не делать, то возникнет угроза для всей системы, спасти может разве что более длительное пребывание людей на рынке труда.
Building site
© DELFI / Kiril Čachovskij

Согласно прогнозам, в этом году 100 работающих должны содержать 53 детей и пенсионеров - с 2016 года этот число ежегодно растет на 1 человека. Аналитики пока утверждают, что в набат бить не стоит, но надо сделать так, чтобы на рынке труда оставалось как можно больше пенсионеров.

По словам старшего экономиста банка Luminor Жигимантаса Маурицаса, до 2026 года число пенсионеров в Литве практически не будет меняться, поэтому еще есть время для реформы рынка труда.

Статьи по теме:
Численность населения в Литве сокращается неравномерно: обнаружена интересная тенденция  (49)
В Литве за год количество жителей сократилось на 38 000  (16)

"Если эмиграция по-прежнему будет высокой, и мы не сможем включить пенсионеров в рынок труда, тогда число работников будет быстро сокращаться. Согласно подсчетам, после 2026 года число работников может сокращаться на 2% в год", - сказал Маурицас.

В таком случае начнут снижаться пенсии, поскольку не хватит работников, которые платят налоги. Также возникнет риск, повышения налогов на труд, чтобы не снижать пенсии.

Однако, по словам экономиста, к примеру, в Скандинавии, работников старшего возраста успешно вводят в рынок труда.

"По мере роста экономики, к примеру, в Скандинавии, появляется много работающих пенсионеров. Даже больше, чем в Литве, и большая часть из них работает по собственному желанию. Они получают пенсии, но работают. Такие люди представляют собой намного меньшее бремя для экономики", - сказал Маурицас.

Кроме того, по его словам, в экономике остается все меньше работ, где требуется физическая сила, все больше ориентируются на сектор услуг, поэтому люди на пенсии могут работать в этом секторе, оставаясь работать, к примеру, не на полную ставку.

Но для того, чтобы изменить рынок труда, должно измениться отношение работодателей к пожилым людям, считает экономист.

Профессор Вильнюсского университета Ромас Лазутка обратил внимание на то, что мало вовлечь пожилых людей в рынок труда. По его словам, это комплексная проблема - она связана как со здоровьем жителей, так и с отношением бизнеса к людям старшего возраста.

По оценке Лазутки, с одной стороны будет не хватать рабочей силы, вырастут зарплаты, тогда в рынок труда включатся студенты, может быть, пенсионеры. Но для этого нужно отказаться от стереотипов.

"Бизнес должен приспособиться к этим людям старшего возраста, принять их, не дискриминировать, как это сейчас делают, особенно если человек ищет другую работу. Также и управление надо менять, ведь одно дело руководить молодыми, а другое - пожилыми людьми", - заметил Лазутка.

Кроме того, нынешнее состояние здоровья пожилых людей неважное, поэтому они не способны работать. По словам Лазутки, перед тем, как вовлекать людей в рынок труда, нужно провести такую реформу, чтобы они вообще были способны работать.

"Отдельно считают продолжительность здоровой жизни, до какого возраста люди живут в среднем без каких-то серьезных хронических заболеваний, инвалидности, что мешает работе. Это обязанность государства больше внимания уделять здравоохранению и здоровому образу жизни, чтобы люди были здоровыми, тогда они смогут работать", - сказал Лазутка.

Консультант Соцмина из Дании Оле-Бейер Сёренсен на минувшей неделе сказал журналистам, что в Литве надо повысить пенсионный возраст.

"Так снизится бремя молодых работников", - сказал он.

По данным Департамента статистики Литвы, неблагоприятная ситуация в Литве в основном обусловлена эмиграцией. В прошлом году численность населения страны сократилась на 37 800 (1,3%) до 2,81 млн. Всего в 2017 г. из Литвы уехали 57 200 жителей (на 13,8% больше, чем в 2016 г.), половина уехавших - молодежь в возрасте 20-29 лет.

Оставьте свой комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя, вы соглашаетесь с условиями
Читать комментарии Читать комментарии
Статьи по теме:

Директор больницы в Шальчининкай: у нашего региона своя специфика (17)

У директора каждой больницы есть свои проблемы и...

Экономист: велика вероятность, что в 2050 г. в Литве будет 4 млн. жителей (202)

2018 год начался с хороших новостей – сообщается, что...

Аналитик об эмиграции из Литвы: худшее уже в прошлом (92)

Темпы эмиграции в Литве в этом году должны сократиться,...

Ученые подсчитали, что будет в Литве через 5 лет (292)

Сокращение числа жителей Литвы принимает угрожающие...

Литва уже не исчезает? В декабре иммиграция была выше эмиграции (142)

В декабре 2017 года из Литвы уехали 2835 человек, а...

За год численность населения Литвы сократилась почти на 38 000 человек (192)

За год численность населения Литвы сократилась на 37,8...

Общество

До сих пор не найден пропавший в Паневежском районе ребенок (5)

В минувшие выходные в Паневежском районе, в деревне...

Из-за гриппа и ОРЗ карантин объявлен в 135 школах Литвы

В понедельник из-за вспышки гриппа и простудных...

Евросоюз может отказаться от перевода часов (18)

В четверг, 8 февраля, депутаты Европарламента проведут...

Стареющая Литва: людям придется работать дольше (66)

В Литве из-за эмиграции численность трудоспособного...

Хватит газовать: в центрах техобслуживания Литвы водителей ждут новшества (13)

Уже в скором времени в центрах техобслуживания Литвы...

TOP новостей

Президент и глава минобороны: Россия размещает под боком у Литвы "Искандеры" на постоянной основе (268)

Россия в понедельник разместила в Калининградской...

Cтавшие жертвами мошеннического проекта Prodeum специалисты из Литвы берутся за расследование (8)

Литовские эксперты в сфере технологии блокчейн (blockchain)...

Хватит газовать: в центрах техобслуживания Литвы водителей ждут новшества (13)

Уже в скором времени в центрах техобслуживания Литвы...

Стареющая Литва: людям придется работать дольше (66)

В Литве из-за эмиграции численность трудоспособного...

Численность населения в Литве сокращается неравномерно: обнаружена интересная тенденция (49)

Эмиграция нанесла удар по всей Литве , однако некоторые...