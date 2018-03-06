Средние доходы людей, работавших на протяжении всего месяца, с которых платили содровские взносы в четвертом квартале 2017 г. увеличились на 8,6% – с 767 евро в конце 2016 г. до 833 евро в конце прошлого года, сообщает "Содра".

По ее данным, чаще увеличивались самые низкие зарплаты, хотя на это рост минималки уже не подействовал.

Чаще росли зарплаты у тех, кто год назад получал меньше минимума. Доходы половины из них за год увеличились больше чем на 10%, а зарплат трети работников увечились не меньше чем на 100 евро.

"Больше всего таких работников было в крупных городах, в крупных ТЦ, в крупных больницах страны, в местах временного трудоустройства. Их зарплаты в основном увеличились после того, как изменилась должность работника или его рабочее место. Очевидно, что по мере роста напряжения на рынке труда, растет и возможность переговоров между работниками и работодателями о повышении зарплаты", – сказала советник "Содры" Юлита Варанаускене.

Однако с учетом годовой инфляции примерно у половины жителей реальные доходы снизились, поскольку номинальный их рост "на бумаге" не превысил рост цен.

За год количество людей, получающих минимум или меньше минимума, сократилось с 23,6% в начале 2017 г. до 16,3% г. в конце прошлого года.

Варанаускене предположила, что в ближайшее время начнет сокращаться число застрахованных людей. Поэтому надо думать, как не допустить снижения их доходов:

"Думаю, подходящее время думать о том, как создать подходящие условия для людей старшего возраста, как привлечь рабочую силу из третьих стран и как снизить зависимость от социальных выплат. Частное пенсионное накопление нужно для того, чтобы наши доходы при выходе на пенсию сильно не сократились".

В крупных городах зарплаты росли быстрее, чем в провинции. Больше всего доходы выросли в Неринге, Вильнюсе, Клайпеде и Каунасе. Меньше всего доходы повысились в Вилкавишкисе, Скуодасе, Калварии и Пагегяй.

Если взглянуть на данные по профессиям, то число руководителей с минимальной зарплатой снизилось с 23 до 19%, специалистов, инженеров, техников – с 12 до 9%, продавцов и работников в сфере услуг – с 26 до 19%, квалифицированных работников – с 17 до 11%, а неквалифицированных – с 38 до 33%.

В январе 2018 г. зарплату меньше 400 евро ("на бумаге") получили 184 000 человек. В январе 2017 г., когда минимум был 380 евро, таких было 254 000 человек.

По данным Департамента статистики, в январе этого года потребительские цены были на 4% выше, чем год назад.