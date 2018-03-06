Средние доходы людей, работавших на протяжении всего месяца, с которых платили содровские взносы в четвертом квартале 2017 г. увеличились на 8,6% – с 767 евро в конце 2016 г. до 833 евро в конце прошлого года, сообщает "Содра".
По ее данным, чаще увеличивались самые низкие зарплаты, хотя на это рост минималки уже не подействовал.
Чаще росли зарплаты у тех, кто год назад получал меньше минимума. Доходы половины из них за год увеличились больше чем на 10%, а зарплат трети работников увечились не меньше чем на 100 евро.
"Больше всего таких работников было в крупных городах, в крупных ТЦ, в крупных больницах страны, в местах временного трудоустройства. Их зарплаты в основном увеличились после того, как изменилась должность работника или его рабочее место. Очевидно, что по мере роста напряжения на рынке труда, растет и возможность переговоров между работниками и работодателями о повышении зарплаты", – сказала советник "Содры" Юлита Варанаускене.
Однако с учетом годовой инфляции примерно у половины жителей реальные доходы снизились, поскольку номинальный их рост "на бумаге" не превысил рост цен.
За год количество людей, получающих минимум или меньше минимума, сократилось с 23,6% в начале 2017 г. до 16,3% г. в конце прошлого года.
Варанаускене предположила, что в ближайшее время начнет сокращаться число застрахованных людей. Поэтому надо думать, как не допустить снижения их доходов:
"Думаю, подходящее время думать о том, как создать подходящие условия для людей старшего возраста, как привлечь рабочую силу из третьих стран и как снизить зависимость от социальных выплат. Частное пенсионное накопление нужно для того, чтобы наши доходы при выходе на пенсию сильно не сократились".
В крупных городах зарплаты росли быстрее, чем в провинции. Больше всего доходы выросли в Неринге, Вильнюсе, Клайпеде и Каунасе. Меньше всего доходы повысились в Вилкавишкисе, Скуодасе, Калварии и Пагегяй.
Если взглянуть на данные по профессиям, то число руководителей с минимальной зарплатой снизилось с 23 до 19%, специалистов, инженеров, техников – с 12 до 9%, продавцов и работников в сфере услуг – с 26 до 19%, квалифицированных работников – с 17 до 11%, а неквалифицированных – с 38 до 33%.
В январе 2018 г. зарплату меньше 400 евро ("на бумаге") получили 184 000 человек. В январе 2017 г., когда минимум был 380 евро, таких было 254 000 человек.
По данным Департамента статистики, в январе этого года потребительские цены были на 4% выше, чем год назад.
Комиссия оценила меню Паневежской республиканской больницы (1)
5 марта комиссия Минздрава посетила Паневежскую...
Витаутас Ландсбергис еще в больнице: улучшения состояния ожидают со дня на день (31)
Профессор Витаутас Ландсбергис , который оказался в...
Стало меньше получающих небольшие зарплаты, однако есть одно "но" (4)
Зарплаты большей части работников в конце прошлого...
"У нас в Америке": цены тоже растут, но и зарплаты увеличиваются
Майя Трохимчик, полька, специалист по музыковедению, с...
Широкая улыбка Норейки скрывала личные драмы и переживания (3)
Режиссер Лайма Лингите, снимая фильм "Бриллиантовый...
TOP новостей
Грибаускайте о пенсионной реформе: правящие делают самую большую ошибку
Президент Литвы Даля Грибаускайте раскритиковала...
Министр юстиции Литвы Вайнюте уходит в отставку (5)
Министр юстиции Литвы Милда Вайнюте , в адрес которой...
Стало меньше получающих небольшие зарплаты, однако есть одно "но" (4)
Зарплаты большей части работников в конце прошлого...
Широкая улыбка Норейки скрывала личные драмы и переживания (3)
Режиссер Лайма Лингите, снимая фильм "Бриллиантовый...
"У нас в Америке": цены тоже растут, но и зарплаты увеличиваются
Майя Трохимчик, полька, специалист по музыковедению, с...