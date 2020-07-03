Стало известно, сколько жителей в этом году должны выбрать поставщика электроэнергии

В Литве 98 375 объектов попадают в первый этап выбора поставщика. Это объекты, которые используют больше 5000 кВт электроэнергии в год. До 10 декабря 2021 года поставщиков должны выбрать потребители, которые используют 1000–5000 кВт в год, а на третьем этапе - до 10 декабря 2022 года – остальные потребители, включая социально уязвимых жителей, жилтоварищества и администраторов домов.

По словам гендиректора АО Energijos skirstymo operatorius (ESO) Миндаугаса Кейзериса, в первый этап попали около 5,83% всех бытовых потребителей Литвы.

"В июле эти жители получат письмо от ESO об истечении срока договора и необходимости выбрать поставщика электроэнергии. С начала сентября, если клиенты не выскажутся против, ESO передаст их контакты поставщикам услуги, а те представят свои предложения. После этого клиентам надо будет выбрать наиболее подходящего поставщика", – сказал Кейзерис.

По его словам, ESO передаст независимым поставщикам адрес объекта, контакты владельца, и информацию о потреблении электроэнергии с 1 июня 2019 по 31 мая 2020 г. Передать эти данные компания обязана в соответствии с законом он электроэнергии.

"Если потребители будут против передачи данных, они должны информировать об этом ESO и самостоятельно обращаться к поставщикам, чтобы выбрать подходящего до 10 декабря 2020 г.", – сказал Кейзерис. Информировать ESO о своем несогласии клиенты должны до 31 августа. Это можно сделать с 1 июля на сайте ESO https://mano.eso.lt/, www.eso.lt/nesutikimai или по номеру 1852.

Государство приняло решение демонополизировать рынок электроэнергии для бытовых потребителей.

Государство будет регулировать только некоторые составляющие стоимости: расходы на передачу, распределение и услуги, отвечающие общественным интересам. Цены на приобретение и поставку электричества будут зависеть от конкуренции между поставщиками и цен на бирже. Всю информацию об изменениях, а также список поставщиков можно найти на сайте www.pasirinkitetiekeja.lt.

Потребители могут проверить свои данные на сайте ESO https://mano.eso.lt/, там будет указано, попадают ли они в I этап, есть ссылка на подачу заявки об отказе от передачи данных.

Потребителей также информируют о гарантированном поставщике, о том, когда он начнет поставки и на каких условиях. Эту услугу ESO будет предоставлять тем потребителям, которые до указанного срока не выберут поставщика. Цена на такое электричество будет пересчитываться ежемесячно с учетом средних цен на бирже за последний месяц плюс применение коэффициента 1,25.

Кроме того, дополнительно ESO придется платить за услуги сети. Гарантированная поставка - это временная поставка на 6 месяцев, чтобы у потребителей была возможность выбрать поставщика.