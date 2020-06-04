"Вильнюсский Малый театр приглашает проститься с актером Гедиминасом Гирдвайнисом. Прощание состоится на сцене театра: 6 июня 11–19 ч., 7 июня 10–14 ч. Заупокойная служба состоится 7 июня, в 8:30–9:30 ч. в храме Св. Иосифа (Пилайте). Урну с прахом вынесут из театра 7 июня, в 14 ч. Похороны состоятся на Пригорке деятелей искусства на Антакальнисском кладбище", – сказано на странице театра в Facebook.

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Напомним, что актер Гедиминас Гирдвайнис ушел из жизни 2 июня в возрасте 76 лет.

Гирдвайнис родился в 1944 г. в Кретинге. Окончил Литовскую консерваторию. С 1969 по 1970 год работал в Шяуляйском драматическом театре, в 1971—1994 гг. играл на сцене Государственного молодёжного театра Литвы. С 1994 г. актер вильнюсского Малого театра. С 1968 года Гирдвайнис снимался в кино.

В 2004 году Гирдвайнис был награжден офицерским крестом ордена Витаутаса Великого.