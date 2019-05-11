Стало известно, где можно будет проститься с Витаутасом Шеренасом

Эту новость порталу DELFI подтвердил многолетний соратник Шеренаса Харольдас Мацкявичюс. По словам коллеги, у Шеренаса остановилось сердце, это произошло в 18 ч. Ему было 59 лет.

На портале LRT.lt сообщается, что в тот момент Шеренас находился в своей усадьбе, в Лабанорской пуще. Приехавшим врачам не удалось реанимировать Шеренаса.

Х.Мацкявичюс в социальной сети Facebook сообщил, где можно проститься с усопшим.

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"Прощание с Витаутасом Шеренасом будет проходить в Вильнюсском доме похоронных услуг на ул.Оланду, 22, в зале №6.

В понедельник, 13 мая, с 12:00 до 20:00.

Во вторник, 14 мая, с 10:00 до 12:00.

Вынос урны в 12:00.

Похороны пройдут на Антакальнисском кладбище.

Служба по Витаутасу пройдёт в понедельник, в 19:00 в Бернардинском костёле.

По желанию близких просим почтить Витаутаса несколькими скромными цветами", – написал он.

Витаутас Шеренас (10 октября 1959 г. в Игналинском районе) был ведущим телепередачи Dviračio šou, доктором экономических наук. В 1979 г. работал на международной телефонной станции в Игналине. Позже он служил в Советской армии - в стройбате - работал сварщиком в Московской области.

В 1982 г. поступил в Вильнюсский университет на подготовительном отделении, затем – на факультете промышленной экономики, получил специальность - экономика труда. Будучи студентом, дважды руководил студенческими стройотрядами (в Якутии 1986 г. и в Германии в 1989 г.).