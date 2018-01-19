По словам экономистов, результаты опроса показали, что рост средних доходов жителей не восполнил рост цен на товары и услуги. Продолжает расти социальное разобщение, поскольку ухудшение финансового положения чаще указывают люди старшего возраста с небольшими доходами и безработных.

Опрос был проведен в декабре, в нем участвовали около 1000 жителей Литвы, их просили оценить, как изменилось их финансовое положение за год, по сравнению с 2016 г.

53% участников опроса указали, что их финансовое положение не изменилось, 32% – что ухудшилось, 11% – что улучшилось. Еще 4% сказали, что не могут ответить на этот вопрос.

Чаще всего об ухудшении финансового положения говорили жители старшего возраста (55–64 лет), пенсионеры или безработные и люди с небольшими доходами (до 240 евро в месяц).

Об улучшении финансового положения чаще говорили лица 25-34 лет, люди с высшим образованием, главы или владельцы компаний и люди с большими доходами (больше 450 евро в месяц).

Старший экономист Danske Bank в странах Балтии Рокас Граяускас сказал, что результаты опроса логичны, поскольку несмотря на рост зарплат в Литве быстро росли цены на товары и услуги.

Экономист, советник министра социальной защиты и труда Ромас Лазутка сказал, что результаты опроса показали рост социального неравенства.

"У тех, кто больше зарабатывает, больше растут доходы, а у тех, кто зарабатывает мало или не работает, доходы растут медленно и это неравенство увеличивается. (...) Даже если доходы людей росли, они это не оценивают с радостью, поскольку возмущаются ростом цен", – сказал Лазутка.