"По мере роста города появляется потребность в новом удобном сообщении не только для транспорта, но и для пешеходов с велосипедистами. Этот новый мост соединит два пространства, где работают сотни людей, благодаря новому мосту сократится их путь домой и на работу – не придется делать крюк. Я верю, что новый мост поможет не только гармоничному движению, но и станет примерным архитектурным творением, которое будет украшением обновленной набережной", – сказал вице-мэр Витаутас Миталас.
Работы оценивала комиссия, созданная Литовским союзом архитекторов.
"Мы оценили все 9 архитектурных идей, а сейчас, как это предусмотрено в правилах, будет оцениваться квалификация лучших работ. Мы надеемся подписать договор с победителем в этом году", – сказал главный архитектор столицы Миндаугас Пакальнис.
После объявления окончательных результатов конкурса за первое место выплатят премию в размере 9000 евро, за второе - 7000 евро,за третье - 4000 евро.
После подписания договора с победителем начнется конкурс на строительство. Мэрия намерена выделить на строительство 5 млн. евро.
Новый мост должен появиться в течение 4 лет.
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