Выясняются победители архитектурного конкурса на строительство пешеходного моста через реку Нерис (Вилию), который соединит ул. А.Гоштауто и Упес – комиссия оценила работы и постановила, что первое место занимает идея команды INHUS Engineering под названием "Мост Альбертаса", затем идет работа Studija 501, SRP projektas, LT projektai и Mutuss - "Врата Нерис", на третьем месте TEC Infrastructure с Lux semita. Всего в конкурсе участвовали 9 идей.
Vizualizacija // Lietuvos architektų sąjungos nuotr.

"По мере роста города появляется потребность в новом удобном сообщении не только для транспорта, но и для пешеходов с велосипедистами. Этот новый мост соединит два пространства, где работают сотни людей, благодаря новому мосту сократится их путь домой и на работу – не придется делать крюк. Я верю, что новый мост поможет не только гармоничному движению, но и станет примерным архитектурным творением, которое будет украшением обновленной набережной", – сказал вице-мэр Витаутас Миталас.

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Работы оценивала комиссия, созданная Литовским союзом архитекторов.

"Мы оценили все 9 архитектурных идей, а сейчас, как это предусмотрено в правилах, будет оцениваться квалификация лучших работ. Мы надеемся подписать договор с победителем в этом году", – сказал главный архитектор столицы Миндаугас Пакальнис.

После объявления окончательных результатов конкурса за первое место выплатят премию в размере 9000 евро, за второе - 7000 евро,за третье - 4000 евро.

После подписания договора с победителем начнется конкурс на строительство. Мэрия намерена выделить на строительство 5 млн. евро.

Новый мост должен появиться в течение 4 лет.

Alberto tiltas // Lietuvos architektų sąjungos nuotr.
Alberto tiltas // Lietuvos architektų sąjungos nuotr.
Neries vartai // Lietuvos architektų sąjungos nuotr.
Neries vartai // Lietuvos architektų sąjungos nuotr.
Lux semita // Lietuvos architektų sąjungos nuotr.
Lux semita // Lietuvos architektų sąjungos nuotr.

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