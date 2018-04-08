По данным источников DELFI, сотрудники ССР задержали Бикулчене 6 апреля утром.
В тот же день в одно время были проведены обыски не только на ее рабочем месте и дома, но и у близких родственников в нескольких городах Литвы.
Почему ССР скрыла эту информацию от общества, неизвестно.
Представитель службы Рената Эндружите 8 апреля сказала DELFI, что ССР планировала сообщить об этом 9 апреля. Эндружите в воскресенье сказала, что не может ни подтвердить, ни опровергнуть информацию о НЦК и все комментарии появятся в понедельник после их согласования с прокурорами.
В рамках того же расследования статус специального свидетеля получила супруга главы "Порядка и справедливости" Ремигиюса Жемайтайтиса Живиле Жемайтатене.
Она подтвердила это DELFI сама: "Да, меня вызывали в ССР как специального свидетеля, но меня не опрашивали. Это связано не со мной, а с компанией, которой я предоставляла юридические услуги".
Супруга депутата эту компанию не назвала, заметив, что это запрещено, поскольку ведется расследование.
С прошлого года Жемайтатене работает помощником адвоката в адвокатской конторе Adlex.
Жемайтайтис подтвердил, что его жену в пятницу не опрашивали, что она только привезла документы, которые запросила ССР.
По его словам, расследование ССР "связано с ее бывшими клиентами".
Пока не уточняют, в чем конкретно обвиняют Бикулчене.
По сведениям источника DELFI, это может быть связано с продажами плазмы крови зарубежным компаниям, в числе которых, по неподтвержденным данным, есть фармацевтические компании литовских предпринимателей.
Бикулчене возглавляет НЦК с 2013 года. Срок ее полномочий на этом посту истекает в декабре этого года.
В 2016 году в конкурсе издания Lietuvos sveikata женщина завоевала титул "Руководителя года". Ранее она целых 8 лет работала в Департаменте госбезопасности.
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